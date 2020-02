Zevenhonderd kinderen voor één dag dokter en verpleger in AZ Sint-Jozef emz

13u13 0 Malle In de maand januari verwelkomde het AZ Sint-Jozef in Malle zevenhonderd kinderen voor een speelse rondleiding in het ziekenhuis. “Ze gaan als mini-dokters en kleine verplegers op pad om hun zieke klasgenootje te genezen”, zegt Ria Verhoeven, spelbegeleidsters van de kinderafdeling en coördinator van de klasbezoeken.

Traditiegetrouw gooide het AZ Sint-Jozef in januari de deuren open voor de leerlingen van scholen uit de omgeving. Op een speelse manier maken de kinderen kennis met de werking van het ziekenhuis. “Ze helpen bij de inschrijving en assisteren bij de onderzoeken. Daarnaast ontdekken ze wat er allemaal gebeurt op de kinderafdeling. Op die manier kunnen ze zich al een beetje inbeelden wat er kan gebeuren, moesten de kinderen ooit opgenomen worden”, aldus Verhoeven.

Onvergetelijk

Gekleed in een doktersjas trokken de kinderen door het ziekenhuis. De reacties waren hartverwarmend. “Wauw, zoveel nieuwe dokters!”, klinkt het in de wandelgangen. Voor de leerlingen is het bezoek aan een ziekenhuis vaak een onvergetelijke ervaring. “We krijgen op het einde van het schooljaar regelmatig te horen dat het bezoek aan het AZ Sint-Jozef Malle één van de leukste activiteiten was voor de leerlingen”, zegt meester Tom van de lagere school Klavertje 3 in Overbroek (Brecht). “Voor ons is het dus zeker voor herhaling vatbaar”, besluit hij.