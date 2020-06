Zesdejaars nemen afscheid van De Horizon met kermisplezier: “Een superleuk bedacht plan!” emz

26 juni 2020

16u04 1 Malle Geen receptie en geen show vol optredens. Voor de zesdejaars van de gemeentelijke basisschool De Horizon in Malle dreigde het een afscheid in mineur te worden. Dat was buiten foorkramer Stefanie Severeyns gerekend. Ze verwelkomde vrijdag de 17 medeleerlingen van haar dochter Saartje Van De Maele aan twee grote kermiskramen ‘Kamelenderby’ en drie andere kraampjes. “Ik ben zo blij dat we nog een afscheid krijgen”, glundert Doree Truyens (11).

De zomervakantie staat voor de deur. En dat betekent voor de leerlingen uit het zesde leerjaar afscheid nemen van hun vertrouwde omgeving en de naderende overstap naar de middelbare school. Normaal gezien gaat dat in De Horizon gepaard met een grote receptie. “Dat is uiteraard mét feest en show. Door de coronacrisis is dat echter allemaal weggevallen”, vertelt leerkracht van het zesde leerjaar Ruth Vercauteren.

Kamelenderby

Vanwege het coronavirus hebben de kinderen ook geen bezoek kunnen brengen aan Westmalle Kermis. Dat zou normaal de maandag na de paasvakantie gebeuren. De dochter van de kermiskramersfamilie Van De Maele-Severeyns zit in de klas bij juffrouw Ruth. “Dat kon niet doorgaan. Toen heeft Stefanie (Severeyns, red.) zelf voorgesteld dat de leerlingen op het einde van het jaar kermis konden beleven bij hen thuis”, legt Ruth uit. “We wilden de kinderen toch even plezier gunnen”, lacht Stefanie.

Dat vormde de apotheose van een hele week lang activiteiten. En het was een verrassing. “Behalve voor Saartje natuurlijk en haar beste vriendinnetje Doree, aan wie ze het geheim verklapte”, aldus Ruth.

Voor Doree was het een mooi einde van haar lagere schoolcarrière. “We zijn al een hele week gaan fietsen en hebben allerlei dingen gedaan. En nu de Kamelenderby! Het is een heel leuk bedacht plan”, lacht ze. Of de overstap naar het middelbaar moeilijker zal zijn door het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis? “Volgend jaar ga ik naar Maris Stella. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken”, besluit de leerling.



