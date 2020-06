Zesde leerjaar Sint-Jan Berchmanscollege zet glansprestatie neer: eerste, tweede én vierde plek bij internetquiz ‘Whizzkids’ emz

12 juni 2020

16u22 13 Malle De vier klassen uit het zesde leerjaar van de basisschool van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle hebben vrijdagvoormiddag een glansprestatie neergezet. Bij de Vlaamse internetwedstrijd ‘Whizzkids’ sleepte 6A de titel in de wacht. Maar ook 6C behaalde een knappe tweede plaats, terwijl 6B op de vierde plek strandde. De overige klas 6D speelde mee in de finale.

Aan de voorrondes van ‘Whizzkids’ namen maar liefst 302 klassen van het zesde leerjaar uit heel Vlaanderen deel. Daarbij moesten leerlingen complexe vragen oplossen met behulp van sociale media en het internet. “Een voorbeeld daarvoor was ‘Welk dorp ligt dertig kilometer ten westen van het standbeeld van Ambiorix?’. Voor de oplossing moeten de kinderen opzoeken waar het standbeeld staat en moeten ze natuurlijk weten hoe ze moeten werken met Google Maps. De wedstrijd zet echt in op de computervaardigheid”, zegt 6A-leerkracht Koen Van Eyndhoven. Zijn klas haalde twee jaar geleden al de titel binnen.

Bij de voorrondes behaalden Koens leerlingen met de klassikale proeven de eerste stek. Ook de drie andere klassen van het zesde leerjaar raakten in de finale, wat op zich al een opvallende prestatie is. De grote eindproef ging niet vanwege de coronacrisis niet in Brussel door, maar verliep digitaal. Slechts 30 klassen uit heel Vlaanderen mochten aan de online finale meedoen.

Selena of Ali?

Die ging door op vrijdagvoormiddag. Omstreeks half 11 vlak voor de aanvang was de spanning toch wel te snijden in het computerlokaal van de lagere school. Van iedere geselecteerde klas waren vier kinderen afgevaardigd. Die kregen zestien vragen, waarvan acht van gemakkelijk niveau, vier moeilijker en vier erg moeilijk. Voor de categorie ‘makkelijk’ moesten de zesdejaars bijvoorbeeld op zoek naar de voornaam van het baasje van katje Lee. In eerste instantie raakten de kinderen er niet wijs uit of dat nu ‘Selena’ of ‘Ali’ was.

Daarbij mochten de leerkrachten hun leerlingen niet bijstaan. Dat werd ook strikt gecontroleerd door camera’s. Maar voor de pientere leerlingen van het Sint-Jan Berchmanscollege was hulp blijkbaar niet echt nodig. Bij de prijsuitreiking omstreeks 14 uur bleek dat het team ‘De Google(b)engels’ van meester Koen iedereen overtroffen had. De tweede plek was weggelegd voor ‘6C Squad’, de leerlingen uit de klas van juf Tine.