Zes op de tien patiënten geven AZ Sint-Jozef 9 of 10 op 10 emz

20 december 2019

17u35 0 Malle 62 procent van de patiënten geeft het AZ Sint-Jozef 9 of 10 op 10. Daarmee staat het ziekenhuis in Malle op de vierde plaats van de dertien deelnemende ziekenhuizen in provincie Antwerpen. Dat blijkt uit een patiëntenpeiling van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ). “We zijn tevreden dat we in de bovenste schijf staan, want voor ons is de patiëntenpeiling een belangrijk ijkpunt”, zegt Koen Vancraeynest, algemeen directeur van het AZ Sint-Jozef.

In het kader van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) stelde het Vlaams patiëntenplatform ook vragen op voor wie zich in het ziekenhuis liet behandelen. Ook de patiënten van het AZ Sint-Jozef in Malle kregen die vragenlijst voorgeschoteld. Daaruit blijkt dat de ervaring met het ziekenhuis voor 2018 door 62 procent van de patiënten met een score van negen of tien op tien beoordeeld wordt. Dat een hoge score, aangezien gemiddeld zes op de tien patiënten zijn ziekenhuis in de provincie Antwerpen een score van negen of tien op tien geeft: “We staan dan ook bekend voor onze warme zorg en professionaliteit”, zegt Vancraeynest.

Zeventig procent van de ondervraagden zou het ziekenhuis zeker aanbevelen bij familie en vrienden. Ook dat is positief in vergelijk met de andere Antwerpse ziekenhuizen. Met een gemiddelde van 6,8 liggen de scores daar tussen 5,7 en 7,9. Op de vraag ‘Zou u het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden of familie?’ krijgt het AZ Sint-Jozef de zesde beste score van de dertien ziekenhuizen in de provincie Antwerpen waarvan de resultaten van de patiëntenbevraging al bekend zijn.

Diepgaand onderzoek

De vragenlijst ging ook veel dieper dan een algemene bevraging. Het hoofddoel van een ziekenhuis is en blijft het wegnemen van de pijn. Daarvoor doet ook het AZ Sint-Jozef aardig zijn best: 74 procent van de patiënten geeft aan dat de medewerkers steevast voldoende vragen naar hun pijn. Op de vraag of de medewerkers de pijn van de patiënt altijd onder controle kon houden, scoorde het ziekenhuis in Malle nog 2 procent beter.

Het peilde ook naar de voorbereiding op de opname. 92 procent is tevreden over de informatie de ze op voorhand kregen van hun arts over de ziekenhuisopname. Ook de ziekenhuismedewerkers doen op voorhand hun job: 87 procent geeft aan dat ze voldoende informatie kregen. Over de informatie over de kostprijs kreeg slechts 52 procent op voorhand informatie. De helft van de patiënten vindt dat hij of zij op voorhand niet voldoende geïnformeerd is over de oorzaken, de behandelingswijzen en de gevolgen van zijn of haar aandoening: “Daar hebben we afgelopen jaar dan ook hard op ingezet. Op onze nieuwe website kunnen de patiënten en hun omgeving heel wat informatie vinden over iedere aandoening”, zegt Vancraeynest.

Het tweede laagste cijfer scoorde het AZ Sint-Jozef op de inspraak die de patiënten hebben bij een onderzoek, een behandeling of een verzorging. Slechts 43 procent vindt dat hij of zij mee kan beslissen daarover. Ook met die beoordeling ging AZ Sint-Jozef aan de slag: “Sinds midden 2019 hebben we een heel patiëntenparticipatieproject uitgerold. We pakten als een van de eerste Vlaamse ziekenhuizen uit met een ‘bedside briefing’. Daarbij overlegt de verpleging in het bijzijn van de patiënt wat er staat te gebeuren als de zorg voor hem overgedragen wordt aan een andere medewerker”, aldus Vancraeynest.

Vriendelijkheid troef

Ook de omgang van het personeel met de ziekenhuispatiënten werd bevraagd. De artsen scoren goed daarop: 85 procent vindt hen altijd beleefd en 75 procent beschouwt hun uitleg steeds als begrijpelijk. De verplegers scoren op beleefdheid een procentje hoger dan de artsen, maar op vlak van steeds een begrijpelijke uitleg moeten ze met 67 procent wel het onderspit delven van de geneesheren. Bijna 80 procent voelt zich in goede handen bij de ziekenhuismedewerkers.

Veilige zorg

Ook qua respect voor privacy haalt het ziekenhuis een mooi rapport: 81 procent voelt een respectvolle omgang met privacy tijdens de gesprekken en 85 procent van de patiënten vindt dat hun persoonlijke sfeer gerespecteerd wordt tijdens de behandeling.

Volgens de patiënten scoort het ziekenhuis het slechtst op identificatie van het personeel: slechts 43 procent geeft aan dat de medewerkers en het personeel zich altijd voorstelden met naam en functie. Daar wil het Malse ziekenhuis meer op inzetten: “We blijven onze medewerkers daarvoor sensibiliseren”, klinkt het. De identificatie van de patiënten is een ander verhaal. De ondervraagden zeggen dat 76 procent van de medewerkers altijd de naam, voornaam, geboortedatum en identificatiebandje van de patiënten controleerden.

Terug naar huis

Ook de beëindiging van de medische hulp is een belangrijke fase in het ziekenhuisopnameproces. Heel wat patiënten konden mee beslissen over het moment van ontslag, namelijk 72 procent. De terugkeer naar huis was volgens 95 procenten van de ondervraagden goed getimed. De patiënten worden ook opgevolgd: 96 procent zegt informatie te krijgen over de verdere behandeling na het ontslag uit het ziekenhuis.

Het volledige beoordelingsdossier van AZ Sint-Jozef Malle kan u bekijken op www.zorgkwaliteit.be.