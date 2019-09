Westmalle of Oostmalle ? Na veertig jaar wordt de strijdbijl toch zeker één weekend begraven Toon Verheijen

11 september 2019

20u55 0 Malle Oost- en Westmalle begraven dit weekend de strijdbijl en ze gaan samen vieren dat 40 jaar geleden de fusiegemeente de naam Malle kreeg in plaats van Westmalle. Zowel zaterdag en zondag is de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Nijverheidsstraat de ‘place to be’ in een authentieke spiegeltent van het Spiegelpaleis van de familie Klessens uit Oostmalle. Maar is er ook trappist van Westmalle. Kwestie van iedereen te vriend te houden.

Oost- en Westmalle waren twee gemeenten die tijdens de grote fusiegolf in Vlaanderen in 1977 samen gingen. Maar het samengaan lag toch gevoelig. “Vooral omdat de fusiegemeente Westmalle heette”, lacht burgemeester Harry Hendrickx (DBM), zelf een geboren Oostmallenaar. “Eerlijk, als inwoners van Oostmalle lag dat toch wel gevoelig. Het was een periode dat de zwarte plastic nooit zo goed verkocht (lacht). Er was maar één product waarmee inwoners van Oostmalle zich konden verzoenen om ook Westmalle te gebruiken en dat was het trappistenbier van Westmalle. In onze adressen op brieven bleven we steevast Oostmalle gebruiken.”

Naamsverandering

De nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente Westmalle bestond vooral uit raadsleden van Oostmalle dus ontstond er toch wat politieke druk om alsnog voor een naamsverandering te gaan. Dat kon, maar dan moest er wel aan een reeks voorwaarden voldaan worden. “Maar die werden netjes ingevuld en toen werd de naam Malle geboren”, zegt Harry Hendrickx. “Al was het niet zo onlogisch want eeuwen geleden werd die naam ook al eens gebruikt. Toen hoorde Zoersel eigenlijk ook nog tot ons, maar dat is een ander verhaal. Laten we het daar vooral niet over hebben (lacht). Uiteindelijk is dan in 1979 de naamsverandering gekomen. En het was toen pas dat de inwoners van Oostmalle naar het gemeentehuis trokken om hun paspoort te laten aanpassen. Die van Westmalle kwamen niet (grijns).”

Feestje

1979. Dat is veertig jaar geleden. “En dat bracht onze diensten op het idee om een feestje te organiseren”, vertelt schepen van feestelijkheden en cultuur Dries Van Dijck (DBM). “Want toen we bij het begin van de legislatuur een overzicht kregen van feestelijkheden, was dat eerder beperkt. Harry schopte toen al tegen mijn schenen: zoek maar wat data op want we moeten elk jaar toch iets serieus organiseren. Onze communicatiedienst met Raf en Kobie, Renessound en de familie Klessens van Spiegelpaleis sprongen hebben een prachtig programma in elkaar gestoken. En niet toevallig op de locatie Antwerpsesteenweg-Nijverheidsstraat want dat ligt pal op de grens. Op het programma staan een fietszoektocht, een heus kinderdorp met heel wat animatie, optredens van Private Zoo, Charly’s Good Friday Band, The Jack, Letz Zeppelin op zaterdag met tussendoor ook Fleddy Melculy en Zjuul Krapuul. Op zondag komt Guido Belcanto. Daarvoor zijn er nog een enkele tientallen kaarten beschikbaar.”