Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter: "Eén man bracht zelfs cake mee"

20 november 2019

17u35 0 Malle Dit jaar lanceert Interafval met de steun van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Fost Plus voor de vierde keer de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’. Van 18 tot 24 november staat in teken van afvalophalers en het personeel in recyclageparken: “Deze week heb ik toch wel meer complimenten en bedankjes gekregen”, vertelt IGEAN-parkwachter Martin Claessens (55) uit Malle.

Met de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’ wil Interafval het personeel dat zorgt voor de ophaling en recyclage van afval in een positief daglicht stellen: “Doorgaans krijg ik veel waardering voor mijn werk. Wanneer ik de mensen vriendelijk en hoffelijk behandel, zijn ze vaak ook vriendelijk”, vertelt Martin Claessens, die al 6 jaar voor afvalinzamelingsmaatschappij IGEAN werkt. Meestal staat hij in het containerpark van Sint-Job, maar vandaag helpt hij de mensen met het afval sorteren in Malle. Ook daarvoor wil Interafval meer aandacht, namelijk dat iedereen zijn afval op een correcte manier aanbiedt.

Milieubewustheid

Het is essentieel voor onze toekomst dat afval correct gesorteerd en gerecycleerd wordt: “Onze kinderen en kleinkinderen moeten zich ervan bewust zijn dat de afvalverwerking belangrijk is”, vertelt Martin. Dat beaamt ook bezoeker van het containerpark Leen De Maeyer uit Malle: “Ik vind de ‘Week van Afvalophaler en Recyclageparkwachter’ een heel goed initiatief. We moeten allemaal samenwerken voor een beter milieu.” Interafval roept op om de afvalophalers en medewerkers van de recyclageparken met een rode strik rond je vuilniszak, een tekening of een vriendelijk woord te bedanken voor hun dagelijkse inzet: “Er kwam zelfs al een man langs met stukjes cake”, lacht recyclageparkwachter Jan uit Beerse.