Wandelaars en fietsers opgepast: agressieve buizerd gesignaleerd aan Sint-Jobbaan emz

16 juni 2020

15u56 0 Malle Verschillende wandelaars en fietsers hebben hun medeburgers uit Malle op Facebook gewaarschuwd voor een agressieve buizerd. Die zou rondvliegen tussen het bos en de weilanden aan de Sint-Jobbaan in Westmalle.

Niet alleen in Wuustwezel, maar ook in Malle wordt er melding gemaakt van agressieve buizerds. Het dreigend overvliegen en proberen aan te vallen van wandelaars of fietsers, is volgens voorzitter van Natuurpunt Voorkempen Peter Keustermans typisch gedrag van deze roofvogel in het broedseizoen. “De buizerd beschermt immers zijn nest”, zegt hij.

Ook buurtbewoner Younes Shattour spotte onlangs de buizerd. “Ik zag hem van een boom op het weiland in het bos vliegen. Vermoedelijk heeft hij daar zijn nest. Het kan misschien gaan om hetzelfde exemplaar als vorig jaar. Toen zat er eentje op dezelfde plek”, vertelt hij. Dat is perfect mogelijk, aangezien buizerds vaak terugkeren naar hun vertrouwde leefomgeving of hun nest van vorig jaar.