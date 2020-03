Waar kan je eten afhalen? En welke restaurants en brasserieën leveren aan huis? Lees hier waar u terechtkunt in Malle

emz

17 maart 2020

12u27 4 Malle Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Malle onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be.

De Smaakmakerij

De Smaakmakerij uit Westmalle bleef niet bij de pakken zitten. Aangezien talloze feesten en bijeenkomsten afgelast worden, ging de cateraar op zoek naar een inventieve oplossing. Komend weekend houdt De Smaakmakerij een pop-up, waarbij een gourmetburger met een slaatje en ‘farm’ frietjes afgehaald kunnen worden.

Bestellen kan via info@desmaakmakerij.be of telefonisch via 04 76 27 82 41.

Peter & Zout

Ook taverne-brasserie Peter & Zout in Westmalle biedt maaltijden aan die afgehaald of gratis geleverd kunnen worden. “We blijven dat doen totdat de maatregel van de verplichte sluiting opgeheven wordt”, klinkt het.

Gerechten afhalen of geleverd krijgen kan van woensdag tot zondag voor 19.30 uur. Bestellen kan via info@peterenzout.be of 03 383 54 78.

De Kleinen Bistro

Ondanks de coronamaatregelen laat ook ‘De Kleinen Bistro’ in Westmalle zich niet uit zijn lood slaan. Het restaurant zorgt voor een menu die afgehaald of geleverd kan worden. “Zo kan u thuis genieten, in ware ‘De Kleinen Bistro’ stijl. We bieden hetzelfde menu, met dezelfde aangepaste dranken zoals we zouden voorzien in het restaurant zelf, met duidelijke instructies om alles thuis op te warmen”, klinkt het.

Menu van de chef: twee hapjes met broodjes & gezouten boter; bio-wortel ‘de paardenbloemhoeve met citrus; not just a carbonara met coppa en parmezaan, zalm met waterzooi, wortel, selder en prei; hoevekip met pastinaak en boerenkool; Rabarbertaart en zoute caramel.

Prijs voor 3 gangen (wortel, kip, rabarbertaart of kazen) bedraagt 35 euro, prijs voor 4 gangen (wortel, carbonara, kip, rabarbertaart of kazen) bedraagt 45 euro, prijs voor 5 gangen (wortel, carbonara, zalm, kip, rabarbertaart of kazen) bedraagt 55 euro, prijs voor 6 gangen (wortel, carbonara, zalm, kip, kazen, rabarbertaart) bedraagt 65 euro. Kazen van Tricht: +7 euro of +12 euro als extra gang. Koekjesassortiment voor bij de koffie: 3,5 euro per persoon. Aangepaste wijnen per fles; fles met deskundige uitleg: 17 euro; vin santo voor bij kazen & dessert: 32 euro per fles.

Bestellen kan via info@dekleinenbistro.be of 03 312 17 32.

Bistro Nobis

Het restaurant Bistro Nobis aan de Herentalsebaan in Oostmalle gaat door met zijn afhaalgerechten. Verder kunnen maaltijden ook geleverd worden. Sinds dinsdag is ook de ‘Bistromaat’ in werking, een automaat waar klanten videe, stoofvlees, spaghetti, vers bereide gekoelde schotels... kunnen afhalen.

Bestellen kan telefonisch via 03 434 25 37 of via mail per info@bistronobis.be. De afhaal- en levermomenten zijn van woensdag tot en met zondag tussen 10 en 13 u voor lunch en tussen 17 en 19 uur voor het avondmaal. De bezorgkosten bedragen voor Malle 4,5 euro, voor gemeentes Zoersel, Schilde, Beerse, Sint-Lenaarts, Vlimmeren en Rijkevorsel rekent Bistro Nobis 7,5 euro leverkosten aan.

Chaud Pain

Ook bij broodjeszaak Chaud Pain in Westmalle kan u nog steeds terecht voor broodjes, salades, snacks, dagschotels en ontbijtmanden. Afhalen kan van maandag tot vrijdag tussen 9 en 19 uur. Op zaterdag is dat van 9 tot 14 uur 30. Daarnaast levert Chaud Pain ook gerechten.

De kaart van Chaud Pain is terug te vinden op de website www.chaudpain.be. Bestellen doet u best telefonisch via 03 312 37 06. Leveringen gebeuren 7/7.

‘t Booke

Ook ‘t Booke in Wesmalle blijft open voor het afhalen van snacks, belegde broodjes, koude en warme schotels. De broodjeszaak hanteert wel aangepaste openingsuren: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 uur tot 13 uur 30 en van 17 uur tot 18 uur 30, op woensdag van 10 uur tot 13 uur 30 en op zaterdag van 11 uur tot 13 uur 30.

‘t Booke start verder met het leveren van al haar gerechten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16 uur 30 en 18 uur 30. Dat aanbod is ook geldig voor particulieren in Malle bij een bestelling van minimum vijftien euro. Ten slotte vraagt de broodjeszaak te betalen via de bancontactapplicatie, payconiq of een enveloppe met gepast geld te voorzien.

De menukaart is te vinden op de website van ‘t Booke, waar u ook een bestelling kan plaatsen. Bestellen kan ook telefonisch via 04 99 70 57 55.

Sushi King

Bij Sushi King in Westmalle kan u nog steeds terecht voor het afhalen van sushigerechten. Ook haar leverservice blijft actief.

Leveringen in Malle zijn iedere avond tussen 17 en 22 uur mogelijk bij een bestelling van 25 euro. Bestellen kan via de website van Sushi King Malle of telefonisch via 04 87 54 18 10.