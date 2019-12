Vzw Feestvarken verpulvert wereldrecord met tapijt van 200.000 clicsblokjes Ewoud Meeusen

18 december 2019

20u50 4 Malle In het kader van de Warmste Week pakte vzw Feestvarken uit met het grootste clicsblokjestapijt ter wereld. Maandenlang werden de speelgoedblokjes aan elkaar geklikt. Op woensdagavond 18 december onthulde de vzw het tapijt van 200.000 blokjes met een grootte van 450 vierkante meter: “Armoede heeft geen plaats in deze wereld”, klinkt het bij voorzitster van vzw Feestvarken Katrin Janssen.

Een uitdaging aangaan tot daaraan toe. Maar een gooi op een wereldrecord doen is wel een ander paar mouwen. Toch liet vzw Feestvarken zich niet afschrikken. Het goede doel zet zich in om met feestpakketten elk kind een fijne verjaardag te bezorgen. Vanuit dat engagement voor kinderen wilden ze een actie doen met clics, kleurrijke speelgoedblokjes die aan elkaar geklikt kunnen worden tot grotere figuren: “In mei 2019 gaven we bedrijven, scholen, verenigingen en sympathisanten de mogelijkheid clicformerblokjes te kopen aan een halve euro per stuk”, vertelt Koen Hendrickx, coördinator van vzw Feestvarken.

Blijven klikken

Voor het ontwerp klopte vzw Feestvarken aan bij de firma Clicformers: “Graag helpen wij bij zo’n project als het goede doel de vedette is. We maakten bij de eerste vergadering al een beeld waarbij ieder blokje een pixel is”, vertelt Jean Reusens. Op 13 september begon vzw Feestvarken aan het huzarenstukje. Daarbij kreeg dit goede doel heel wat helpende handen: “De eerste helpers waren 300 werknemers van Janssen Farmaceutica in Beerse. Op een uur klikten we al 130 deeltapijtjes aan elkaar. Ook schoolklassen en voetbalploegen kwamen bijvoorbeeld langs om de handen uit de mouwen te steken”, legt Koen uit.

Op dinsdagvoormiddag werden alle gemaakte deeltapijten door een team van vrijwilligers in het provinciaal centrum van Malle aan elkaar geklikt. Het resultaat werd woensdagavond onthuld op de eerste dag van de Warmste Week. Daarbij kreeg Feestvarken vzw een officieel certificaat. Het vorige record van 50.000 clicformers op naam van vzw 22q13 uit Wuustwezel. Met 200.000 clicformers werd dat makkelijk overtroffen.

Geen plaats voor armoede

De verkoop van de duizenden clicformers gaat niet rechtstreeks naar de Warmste Week: “We kozen ervoor om de keuze aan de bedrijven en verenigingen zelf te laten om de clicformers die ze aangekocht hadden, nadien zelf te schenken of te gebruiken. Aan scholen worden de gekochte clicforms na de Warmste Week geleverd”, legt Katrin uit. De exacte opbrengst is voorlopig dus ook moeilijk te bepalen: “Heel wat scholen zijn nu ook nog bezig met hun acties”, vertelt Koen.

Met het clicformerstapijt wil Feestvarken vzw vooral een boodschap uitdragen: “Met het project geraakten we sowieso uit de kosten, maar het het is eerder een communicatiecampagne om mensen te sensibiliseren”, zegt Koen. Op de enorme formatie staan dan ook zes kinderen in het zwart en één kind in het roze afgebeeld: “Dat symboliseert het cijfer dat één kind op zeven in armoede leeft. Daar moet een einde aan komen”, zegt Katrin.

WK droogzwemmen

Lange tijd krijgen de nieuwsgierigen niet om het het gigantische speelgoedtapijt te aanschouwen. Deze nacht wordt de constructie in 51 rollen van 7 meter afgebroken en met de camion naar Kortrijk gevoerd. Daar zal de clicsblokjesformatie heropgebouwd worden: “Dat zal gebeuren op een speciale locatie, namelijk op de bodem van het lege Magdalenazwebad”, vertelt Katrin. Op zaterdag 21 december zal iedereen om 14 uur zich kunnen wagen aan het WK droogzwemmen. Wie het eerst met een skateboard over het clicformerstapijt raakt, wint zelfs een prijs.

In Kortrijk zal het tapijt tussen donderdag 19 december en dinsdag 24 december te aanschouwen zijn in het Magdalenazwembad.