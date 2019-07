Vzw Feestvarken krijgt structurele ondersteuning Toon Verheijen

15 juli 2019

12u36 0 Malle De gemeente Malle heeft als eerste Vlaamse gemeente het label ‘Feestvarkengemeente’ ontvangen van de vzw Feestvarken. Malle gaat de vzw de komende jaren ook structureel ondersteunen.

Feestvarken vzw streeft er naar om kinderen uit kwetsbare gezinnen een échte verjaardag te bezorgen. Feestvarken vzw levert aan de sociale dienst van de gemeenten waarmee ze samenwerken een pakket met een mooi geschenk en al wat nodig is om een leuk verjaardagsfeest te geven. Via de sociale dienst komen die pakketten dan terecht bij de juiste gezinnen.

De gemeente is trots op het werk van de vzw dat jaren geleden werd opgericht door Koen Hendrickx uit Malle. “Vzw Feestvarken werd enkele jaren geleden opgericht door Mallenaar en toenmalig medewerker van het sociaal huis Koen Hendrickx”, zegt schepen Wouter Patho (N-VA). “ Het gemeentebestuur zag de vereniging in enkele jaren tijd uitgroeien tot wat het vandaag is. Een vereniging die in heel Vlaanderen op sympathie en solidariteit kan rekenen en die het verschil kan maken voor gezinnen in armoede. Het leek ons als gemeentebestuur dan ook gepast om de samenwerking op een structurele en duurzame manier te verankeren. Elk jaar zal de gemeente Malle de organisatie financieel en logistiek ondersteunen.”