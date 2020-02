Vrijwilligers zetten 103 amfibieën over: “Bij miezerig weer maken padden massaal de oversteek” emz

25 februari 2020

19u17 3 Malle Een vijftiental leden van Natuurpunt Voorkempen en andere vrijwilligers hielpen maandagavond amfibieën overzetten aan het woonzorgcentrum Huize Walden in Malle. Ook heel wat kinderen stonden paraat om de padden veilig de oversteek van het bos naar de vijver te doen maken. “In onze twee emmers zaten samen toch wel twintig padden”, zeggen de zusjes Flore (11) en Fien.

Al sinds het einde van januari ontwaakten vele amfibieën uit in winterslaap, die ze doorbrengen onder bladeren en takken of in de grond. “Bij temperaturen van minimaal zes à zeven graden in combinatie met weinig of geen wind en miezerig weer verlaten de amfibieën hun schuilplaats. Ze trekken naar het water om zich voort te planten. De voorbije dagen waren de omstandigheden ideaal”, verduidelijkt Fabienne Renders, bestuurslid van Natuurpunt Voorkempen (Malle-Zoersel). Om te vermijden dat de padden, kikkers en salamanders overreden worden, zetten vrijwilligers zich in om de amfibieën te helpen oversteken. Zaterdagavond werden langs de beekjes aan de bosrand bij Huize Walden schermen geplaatst. “Er is hier een populatie van 3.000 à 5.000 padden. Ook de bruine en groene kikker en drie salamandersoorten leven in dit gebied. Op drukke avonden worden hier gemakkelijk honderden padden overgezet. In 2017 stond deze plek zelfs in de top 3 amfibieënoverzetplaatsen in de provincie Antwerpen. Ons record staat op 11 maart 2018, waarop we 1.027 padden op één avond konden overzetten”, zegt Renders.

Vijver

Niet alleen Natuurpunt en vrijwilligers zetten zich in voor de overstekende amfibieën. De Milieuraad van de gemeente Malle voorzag in de omgeving enkele verkeersborden met een paddensticker om de autobestuurders erop te wijzen dat de paddentrek aan de gang is. “De directie van Huize Walden maakte aan de vijverrand gaten waarlangs de amfibieën makkelijk in de vijver geraken”, licht Renders toe.

Al verschillende avonden op rij verzamelt Natuurpunt Voorkempen aan de parking van Huize Walden om de amfibieën veilig naar de vijver te brengen. Maandagavond kwamen ook Gert Van Hecke (48) en zijn dochters langs. “Het is al het derde jaar op rij dat we aan de paddenoverzetactie meedoen. Zelf ben ik lid van Natuurpunt”, zegt Gert. Voor zijn dochters Flore (11) en Fien (9) is het een fijne belevenis in de krokusvakantie. “We vinden het leuk om te doen”, zeggen ze. Uiteindelijk konden de vrijwilligers samen 101 padden, waarvan 17 koppeltjes, en 2 bruine kikkers overzetten.

Wil je zelf ook mee padden overzetten? Neem dan contact op met verantwoordelijke voor Natuurpunt Fabienne Renders via fabiennerenders74@gmail.com.