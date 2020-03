Vormelingen zetten zich in voor eerlijke handel: “Iedereen moet gelijk behandeld worden” emz

01 maart 2020

16u17 0 Malle Afgelopen zaterdagnamiddag hebben vijf vormelingen uit Oostmalle de handen uit de mouwen gestoken. In de Oxfam-Wereldwinkel van Westmalle hielpen ze mee achter de kassa. Tegelijkertijd maakten ze spelenderwijs kennis met het concept van fair trade. “Eigenlijk hebben alle mensen het recht om even veel te krijgen”, vertelt Nina (12).

Van vrijdag 29 februari tot zondag 8 maart worden de vrijwilligers extra in de kijkers gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger. Dat vindt ook de Oxfam-Wereldwinkel in Westmalle van groot belang. “Het is belangrijk om onze vrijwilligers goed te soigneren. Onze winkel kan immers enkel dankzij hen bestaan”, verduidelijkt Carine Grootjans (61), voorzitter van de wereldwinkel in Westmalle. Hoewel er onder die vijftien vrijwilligers wat jeugdigheid aanwezig is, wil Grootjans toch de opvolging verzekerd zien. “De toekomst is aan de jeugd, maar jammer genoeg is de doorstroom van vrijwilligers eigenlijk overal een probleem”, licht Grootjans toe.

Gelijkwaardigheid

Om de jeugd warm te maken voor vrijwilligerswerk, ontving de Oxfam-Wereldwinkel iedere zaterdag van februari een aantal vormelingen, die in Oostmalle weldra hun plechtige communie zullen doen. “Ze hadden de keuze uit verschillende activiteiten als onderdeel van hun vorming. We merken dat wij toch wel veel aanvragen krijgen”, lacht Grootjans. “Het leek ons leuk om eens een namiddag in de Wereldwinkel mee te helpen”, lachen de vormelingen.

De vormelingen boden niet alleen hulp bij het scannen van de producten, maar leerden ook het idee van eerlijke handel kennen, het basisbeginsel van Oxfam. Via een spelvorm combineerden ze bijvoorbeeld de diverse producten met de juiste landen en vlaggen. Zo begonnen ze op speelse wijze na te denken over wereldproblematiek en moeilijke thema’s. “Iedereen moet gelijk behandeld worden”, besluit Noor (12).