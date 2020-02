Voormalig militair vliegveld wordt natuurgebied van 200 hectare emz

01 februari 2020

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 31 januari definitief het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het vliegveld in Malle en Zoersel goedgekeurd. Zo komt er eindelijk zekerheid over de herbestemming van het vroegere NATO-vliegveld als natuurgebied van 200 hectare met plaats voor recreatie.

De provincie Antwerpen telt tal van militaire domeinen die al geruime tijd niet meer als dusdanig worden gebruikt. Vier daarvan werden door Defensie overgedragen aan Vlaanderen. De Vlaamse Regering keurde in juli 2013 de startbeslissing goed om voor het voormalige NATO-reservevliegveld in Malle-Zoersel een nieuwe bestemming te zoeken.

Op vrijdag 14 maart 2019 zette de Vlaamse Regering de verkoop van het vliegveld op groen licht. Aan de hand van het GRUP zullen de nieuwe eigenaars PIDPA, Natuurpunt en de aangrenzende eigenaars het domein van tweehonderd hectare herbestemmen tot een natuurdomein. Ook zachte recreatie als zweefvliegen, paardrijden en cyclocross blijft op een welbepaalde zone mogelijk.

Definitieve goedkeuring

Na een openbaar onderzoek werd het GRUP op vrijdag 20 december vastgesteld door de Vlaamse regering. Vervolgens gaf ook de Raad van State zijn advies. Afgelopen vrijdag gaf de Vlaamse Regering definitief zijn goedkeuring. Die beslissing stemden CD&V Zoersel en Malle alvast tevreden. “Het is goed dat die duidelijkheid er nu is, en de inwoners van de gemeenten, de landbouwsector en de leden van de verenigingen die het gebied recreatief gebruiken zekerheid krijgen over de toekomst,” verduidelijkt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit Zoersel.