Voetballers krijgen verlichte straat emz

24 december 2019

09u47 0 Malle Het gemeentebestuur heeft opdracht gegeven aan Fluvius werk te maken van de LED-verlichting in de Voetbalstraat. Die maatregel zal ervoor zorgen dat de omgeving heel wat veiliger wordt voor de kinderen en jongeren die daar voor voetbaltrainingen- of matchen passeren.

Ook de Voetbalstraat zal opgenomen worden in het plan van de Malse meerderheidspartijen om de gemeente te verledden. De voetballende kinderen en jongeren zullen binnen afzienbare tijd van lichtpunt naar lichtpunt kunnen fietsen. Volgens Vlaams Belang Malle werd het dan ook hoog tijd: “Zelf zou ik mijn kinderen daar niet door sturen. De nieuwe verlichting in de Voetbalstraat is essentieel voor de veiligheid van de jeugd”, zegt gemeenteraadslid Wim Vervloet.