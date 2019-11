Vlaams Belang Malle wil opslagplaats Kruidvat op industrieterrein om parkeerprobleem op te lossen Redactie

13 november 2019

18u43 0 Malle Door een laad- en losplaats vlak aan de winkel en opslagfiliaal van Kruidvat, kunnen klanten op bepaalde tijdstippen niet meer parkeren aan Kruidvat. Het verkeersbord geeft zelfs aan dat wagens van bezoekers daar nooit mogen parkeren. Volgens Wim Vervloet, voorzitter van het Vlaams Belang Malle, hoort een opslagplaats van Kruidvat niet aan een van de drukste kruispunten van Oostmalle.

Wim Vervloet maakt duidelijk dat Vlaams Belang Malle niet tegen Kruidvat is. Maar naast een winkel is Kruidvat Oostmalle ook een opslagfiliaal voor 17 andere winkels: “Daardoor wordt de parkeerplaats voor klanten van winkels in de dorpskern van Oostmalle tijdelijk weggenomen”, zegt Vervloet. Ook het verkeersbord zorgt voor verwarring, omdat het zou uitdrukken dat wagens hier nooit mogen parkeren, uitgezonderd voor laden en lossen op de gekende tijdstippen: “Wanneer burgers hier nu parkeren, zouden ze daarvoor beboet kunnen worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Opslagfiliaal op industrieterrein

Volgens Vervloet zorgt het opslagfiliaal ervoor dat veel bestelwagens vanuit de dorpskern van Oostmalle naar andere winkels van Kruidvat rijden: “Een opslagfiliaal op ons industrieterrein zou meer vrachtwagenverkeer weren uit de dorpskern. Op die manier zijn er ook meer parkeerplaatsen voor klanten en onze middenstanders”, meent Vervloet.

Schepen van Financiën en Openbare Werken Wim Jordens (CD & V) plaatst daarbij een kanttekening: “Het zou een goede oplossing zijn voor het parkeerprobleem, maar wij kunnen als gemeente zelf geen initiatief nemen voor een opslagfiliaal van een privéfirma als Kruidvat.”