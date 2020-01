Vlaams Belang Malle schenkt 650 euro aan CODA hospice te Wuustwezel emz

Op vrijdag 11 januari heeft Vlaams Belang Malle een cheque van 650 euro overhandigd aan Coda hospice te Wuustwezel. Die organisatie biedt palliatieve zorg aan patiënten en hun families.

Doorheen het afgelopen jaar heeft de lokale afdeling van Vlaams Belang Malle dankzij verschillende acties 650 euro opgehaald: “De mensen konden zelf kiezen aan welk doel dat geschonken werd. Omdat 41 procent koos voor Coda hospice in Wuustwezel, hebben we voor die vzw gekozen”, klinkt het. Jaarlijks biedt Coda een 135-tal palliatieve patiënten een plek in haar opvangcentrum. Voor een korte opname kunnen zorgbehoevenden terecht in het Coda-dagcentrum.