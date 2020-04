Vlaams Belang Malle pleit voor speeltuigen voor jonge kinderen en kinderen met een beperking emz

14u50 1 Malle De gemeente Malle heeft haar inwoners uitgenodigd De gemeente Malle heeft haar inwoners uitgenodigd suggesties te doen voor de herinrichting van het speelplein aan het Hoenderveld in Westmalle. Naar aanleiding daarvan roept Vlaams Belang Malle op om te investeren in speeltuigen voor jonge kinderen en kinderen met een beperking.

In Malle richt de gemeente ieder jaar een nieuw speelplein in of neemt ze een bestaand speelplein onder handen. De partij Vlaams Belang Malle wil in dat kader meer aandacht voor jonge kinderen. “We merkten en vernamen van verschillende burgers dat op de speelpleintjes vaak de jongsten onder ons tussen één en drie jaar vaak vergeten worden. Dat is volgens ons simpel op te lossen door enkele kleine speeltuigen te plaatsen op de speelpleinen. Zeker bij een volledig nieuwe heraanleg moet daar aan gedacht worden”, aldus Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Vervloet.

Kinderen met een beperking

Daarnaast vraagt de partij ook de kinderen met een beperking niet uit het oog te verliezen. “Malle wordt vaak omschreven als zorggemeente. We vinden dat op vlak van speelpleintjes Malle een kans laat liggen. Graag zouden we in iedere deelgemeente op één speelpleintje een toestel willen zien bedoeld voor kinderen met een beperking. Dat voorstel schuiven we nogmaals naar voren. Op die manier kunnen ouders ook met deze kinderen naar de speelpleintjes gaan.”