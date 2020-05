Vlaams Belang ijvert voor meer veiligheid en netheid op Malse kerkhoven emz

16u17 0 Malle Oppositiepartij Vlaams Belang Malle ijvert voor meer veiligheid en netheid op de kerkhoven. Volgens VB-gemeenteraadslid Tom Lauryssen is er een gebrek aan infrastructuur om het afval te scheiden. Schepen voor Openbare Werken Wim Jordens belooft de gemeentediensten daar werk van te laten maken.

Op het kerkhof van Oostmalle zouden meer en meer grafstukken of bloemen gestolen of verplaatst worden. Daarvoor hoopt Lauryssen dat de gemeente een oplossing voorziet, al begrijpt hij dat dat niet evident is. Een ander probleem is wel makkelijker te verhelpen volgens hem. Zo moeten er groene bakken en vuilnisbakken komen aan beide kerkhoven om ervoor te zorgen dat mensen hun afval kwijt te kunnen. “Plastic, glas, papier, bloemen, planten en zelfs etensresten liggen op één hoop in een container. Van sorteren is er geen sprake. Dat is schandalig. Het is hoog tijd dat daar iets aan gebeurt.”

Vernieuwing

Dat is niet het enige wat mankeert. “Het monument op het kerkhof van Oostmalle is prachtig, maar verouderd en dringend aan vernieuwing toe. De kerkhoven moeten dringend aangepakt worden.” Volgens burgemeester Harry Hendrickx (DBM) is dat gesneuveld. De aanpak van de kerkhoven staat volgens Jordens op de planning. “We hebben dat met het college besproken. Zo krijgt het kerkhof in Oostmalle een vlinderweide en een stuk natuurbegraafplaats. De opmerking over de vuilbakken zal ik doorgeven aan onze gemeentelijke diensten”, besluit hij.