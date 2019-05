VIDEO. Zware dakbrand in centrum van Malle Toon Verheijen

24 mei 2019

14u43 10

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag opgeroepen voor een zware dakbrand op het kruispunt van de Turnhoutsebaan en de Onze Lieve Vrouwestraat. “Er waren op dat moment werkzaamheden bezig aan het dak”, vertelt Jessica De Boeck van de Brandweer Zone Rand. “De brand was even heel hevig en veroorzaakte ook veel rook. De schade aan het gebouw is heel aanzienlijk. Een van de dakwerkers liep door de brand ook brandwonden op en is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.” E was sprake van een ontplofte gasfles, maar de precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Twee panden zijn een tijdje onbewoonbaar. Voor de bewoners wordt een oplossing gezocht.