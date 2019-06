VIDEO. Met een 24 jaar oude Volvo 460 vol met eendjes naar Budapest Toon Verheijen

07 juni 2019

17u08 13 Malle Vader en zoon Kurt en Arnaut Debaene nemen midden juli deel aan de Budapest Rally. Hun tocht zal niet onopgemerkt voorbijgaan, want ze doen de rally met een vol met eendjes gepimpte Volvo 460 van 24 jaar oud. Met de wagen namen ze al eens deel aan de ‘Rammelbakkenreis’, maar om het nu wat spannender te maken, hangen ze er nog een zelfgemaakte aanhangwagen aan. Die maken ze met de helft van een andere Volvo 460.

Kurt en Arnaut Debaene kregen vorig jaar het lumineuze idee om eens mee te doen aan de Rammelbakkenreis tussen Breda en Nice met de Volvo 460. De reis was zo vlot verlopen dat ze besloten met dezelfde wagen nog eens een uitdaging aan te gaan. “Toen we aan de Rammelbakkenreis meededen, dachten we eerst een Franse wagen te kopen. Dan konden we zeker gemakkelijk wisselstukken vinden”, vertellen vader en zoon. “Alleen is het probleem: een Franse wagen van meer dan twintig jaar oud dan heb je die stukken hier al nodig (lacht). Ze zijn dan maar naar een autohandelaar in Turnhout getrokken met drie voorwaarden: een oude wagen van voor 2000 met en maximum waarde van 750 euro en hij moest nog 4.000 kilometer aankunnen. Na wat nadenken wees de handelaar naar een totaal vergroende Volvo 460 die al meer dan een jaar stilstond. Toch startte het ding en kon ons verhaal beginnen.”

Pimpen

Daarna pimpten ze de Volvo 460 met tientallen grote en kleine badeentjes, een likje verf, een bellenblazer op het dak en nog wat extra claxons. De reis verliep uiteindelijk zonder problemen en ze hebben onderweg zelfs niet één keer moeten sleutelen. En dan smaakt dat naar meer natuurlijk. Op 12 juli vertrekken ze met hun ‘Badmobiel’ naar Budapest. Een trip door een achttal landen samen met 150 andere (knotsgekke) deelnemers. “In zes etappes over de Stelviopas via Venetie door Plitvice naar het Balatonmeer in Hongarije. Een trip van ongeveer tweeduizend kilometer”, vertelt Arnaut. “En de eerste prijs is een Trabant. Daar mag je dan een jaar mee rondrijden.”

Sleutelen

Om het dit jaar wel wat spannender te maken, besloten vader en zoon Debaene een zelfde Volvo 460 te kopen. Ze konden er eentje in Nederland op de kop tikken voor een paar honderd euro. “Die hebben we nu in twee gezaagd en van de ene helft gaan we een aanhangwagen maken”, gieren de twee. “Eigenlijk met de bedoeling erin te slapen, maar daarvoor is hij net iets te kort. En we konden hem niet iets langer maken omdat we ook rekening moeten houden met de maximumlengte van 10,5 meter. Maar we kunnen hem nu gebruiken om wat meer wisselstukken mee te nemen en we stoppen hem vol beren. Zo is onze auto een ‘Bang Bang Eendje’ (cfr Bang, Bang Saapjen) en onze aanhangwagen de ‘bear’.”

De twee kijken in elk geval uit naar hun tocht. “Die wedstrijd is leuk, maar vooral de voorbereiding ook. Het samen bezig zijn met het opknappen en pimpen van de wagen. We hebben nog 1001 ideeën, dus misschien doen we ooit nog wel samen een rally (lachen).”

