Verrassing voor jarige opa (71) die herstelt van coronavirus: optreden van favoriete charmezangers

28 mei 2020

16u45 4 Malle Een verjaardag vieren in het ziekenhuis is geen pretje, al was dat voor Marcel Van der Elst (71) uit Sint-Job-in-’t-Goor donderdagnamiddag wél het geval. Zijn familie en vrienden kwamen hem en zijn vrouw Anita Van Hoof aan het AZ Sint-Jozef in Malle verrassen met spandoeken. Als kers op de taart brachten de charmezangers Jimmy Davis en Dave Davis een aantal sfeernummers.



In maart werd Marcel opgenomen met het coronavirus. Een aantal dagen later moest ook zijn vrouw naar het ziekenhuis. Marcel verbleef verschillende weken in een coma op intensieve zorgen. Twee weken geleden ontwaakte hij echter. Momenteel revalideert hij samen met zijn vrouw in de gebouwen van het AZ Sint-Jozef. Op 28 mei blies Marcel 71 kaarsjes uit.

Een traantje weggepinkt

Dat kon de familie niet laten passeren. Ze vroegen Jimmy en Dave Davis te komen optreden. Op ‘Happy Birthday’ volgden een aantal eigen singles, een Duitse hit uit de schlagerwereld en een nummer van de ‘Bee Gees’. Afsluiten deden de charmezangers met ‘You’ll Never Walk Alone’. Ook buren en vrienden van Marcel tekenden present. Door de ongelofelijke verrassing was het voor Marcel een onmogelijke opdracht zijn tranen te bedwingen.



