Veilige fietsverbinding tussen Hallebaan en Moerdreef ingehuldigd: “Niet meer via moordstrookje op Antwerpsesteenweg” Ewoud Meeusen

02 december 2019

14u50 0 Malle In Malle heeft een aantal schepenen de nieuwe fietsverbinding tussen de Hallebaan en de Moerdreef ingefietst. Het vroegere wandelweggetje werd verbreed tot een fietspad mét ledverlichting: “Nu kan je naar het centrum van Westmalle zonder het moordstrookje van de Antwerpsesteenweg te passeren”, verduidelijkt Sanne Van Looy (N-VA), schepen voor Mobiliteit.

Maandagmiddag verzamelden de Malse burgemeester en een aantal schepenen om de verbinding tussen de Moerdreef en de Hallebaan in te fietsen. Door het nieuwe fietspad kunnen de wijkbewoners en andere Mallenaren makkelijker het centrum van Westmalle bereiken. Vroeger liep er al een zandweggetje, maar dat was niet echt comfortabel of veilig voor wandelaars en fietsers vanwege gebrek aan verlichting of vaste ondergrond.

Comfortabel én veilig

De vernieuwing van de weg kadert in een groter project van de gemeente Malle: “We willen het fietsgebruik stimuleren door in te zetten op een efficiënte, veilige en comfortabele infrastructuur”, vertelt Van Looy. Voor de 200 meter lange fietsverbinding tussen de Moerdreef en de Hallebaan investeerde de gemeente 82.000 euro: “Daarvan hebben we 67.000 euro gebruikt om ervoor te zorgen dat fietsen, bakfietsen en fietskarren hier vlot kunnen passeren. Verder werd 15.000 euro geïnvesteerd in ledverlichting, omdat we wilden dat fietsers hier ‘s avonds veilig kunnen doorsteken”, verklaart schepen voor Openbare Werken Wim Jordens (CD&V).

Idyllisch landschap

De wijkbewoners kunnen nu fietsen langs paardenweiden in plaats van via een drukke autobaan. Naast de fietsverbinding ligt ook sinds 2014 Korea-veteraan Jozef De Prins begraven op de grasweide die vroeger tot zijn geboortehoeve behoorde.