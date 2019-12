Veilig nieuwjaarkezoete zingen met twee extra gemachtigde opzichters emz

18 december 2019

21u56 0 Malle Oudjaar is voor vele kinderen een hoogdag dankzij de traditie van het nieuwjaarzingen. De gemeente wil dat dan ook aanmoedigen. Om de veiligheid van de jonge voetgangers te garanderen, worden in vergelijking met vorig jaar twee extra gemachtigde opzichters ingezet.

‘Nieuwjaarke zoete, het varken heeft vier voeten...’ weerklinkt op 31 december aan bijna iedere voordeur in Malle. De traditie van nieuwjaarkezoete zingen brengt honderden enthousiaste kinderen op de been om alle mensen in het dorp een gelukkig nieuwjaar te wensen in ruil voor een snoepje of centje. Ook de gemeente Malle verwelkomt de nieuwjaarszangertjes op het gemeentehuis. Daarnaast wil de gemeente ook inzetten op een veilige verloop van het evenement. Daarom zet ze dit jaar niet zes, maar acht gemachtigde opzichters in op drukke oversteekplaatsen in West- en Oostmalle.