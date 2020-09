Van kurkdroog naar waterpeil van 40 cm: hevige regenval doet vijver Kasteel de Renesse zichtbaar deugd emz

30 september 2020

11u11 0 Malle De hevige regen van de voorbije dagen doet de kasteelvijver op Domein de Renesse in Oostmalle zichtbaar deugd. Waar die twee weken geleden nog kurkdroog stond, is het waterpeil over een grote oppervlakte tot 30 à 40 centimeter gestegen. “Dit is een serieuze verbetering”, reageert voorzitter van werkgroep domeinbeheer Vlaminckx.

Waar velen het einde van de nazomer en het opengaan van de hemelsluizen vervloeken, is dat voor de kasteelvijver van Domein de Renesse een zegen. Midden september kreunde die nog onder de aanhoudende hitte. Maar nu zwemmen de eenden weer in het water en staat de fontein staat niet meer in het slijk.

Vlaminckx ging een gesprek aan met een bouwaannemer in de buurt met de vraag om het opgepompte grondwater vóór de schotbalken weer in de beek te lozen. “Die was daar meteen voor gevonden. De gemeente heeft de schotbalken nog verstevigd. Zo kregen we meer water in het park en de lopende beek. Dat hebben we proberen te verdelen.”

In- en uitstroom controleren

Toen het dan ook nog eens stevig begon te regenen, controleerde de domeinbeheerders de in- en uitloop van de beek die doorheen het park stroomt. Met schotbalken hielden de domeinbeheerders zo veel water als mogelijk in het park. Stelselmatig leidden ze het water af naar de kasteelvijver.

Met als gevolg dat het waterpeil zich over het grootste deel al herstelde tot 30 à 40 centimeter. Aan de rand van de kasteelvijver is er nog wel geen water te bespeuren. “Er kan zeker nog 75 centimeter bij. Als er nog 50 centimeter bijgekomen is, kan de fontein opnieuw sproeien. Ik verwacht dat dat volgende week in orde zal zijn”, zegt Vlaminckx.

De werkgroep domeinbeheer kiest er wel bewust voor om de kasteelvijver niet onmiddellijk helemaal vol te laten lopen. “Het water loopt nu nog. Dat zorgt ervoor dat we proper regenwater hebben. Als het te drastisch zou gebeuren, zou het vijverwater vuil worden”, kadert Vlaminckx. Het is wel de bedoeling dat de vijver nog volledig gevuld wordt. “We willen hem weer krijgen zoals vroeger.”

Een nieuw visbestand?

Binnenkort zullen de beheerders de geredde zwanemosselen opnieuw op de vijver zetten. Of er ooit nog karpers en snoeken rond het kasteel zullen zwemmen zoals voorheen, valt nog af te wachten. Dat is immers een grote investering. En een nieuw visbestand bij de eerstvolgende droogstand weer verliezen, zou een kostelijke zaak zijn. “We gaan nog niet meteen nieuwe vis op de vijver zetten. Eerst willen we kijken hoe de situatie evolueert. Ook bekijken we nog een methode om iets aan de vijver te doen: slibruimen bijvoorbeeld.”