Vader en dochter kronen zich tot slotwinnaars van ‘De Oostmalse Barkruk’ emz

27 augustus 2020

00u13 0 Malle Woensdagavond plaatste Middenstand Oostmalle voor de laatste keer deze zomer naar huis met de grote prijskist. De andere deelnemers kregen als troostprijs een ijsje. Woensdagavond plaatste Middenstand Oostmalle voor de laatste keer deze zomer ‘De Oostmalse Barkruk’ . Die hield halt aan Kasteel de Renesse. De uiteindelijke slotwinnaars van de eerste editie waren Raf Peeters en zijn dochter Liene. Ze gingen

In juli en augustus pakte Middenstand Oostmalle uit met een eigen versie van het VRT-programma De Stoel, namelijk ‘De Oostmalse Barkruk’. Via Facebook werd iedere woensdagavond om 20 uur stipt een foto geplaatst en de mededeling welk voorwerp meegenomen moest worden. Wie als eerste aan de barkruk met het voorwerp was, won een prijzenkist met waardebonnen en goederen gesponsord door Oostmalse handelaars en ondernemers.

Geslaagde eerste editie

Daarbij passeerden herkenbare plekken - de één al makkelijker dan de andere - in Oostmalle de revue: van het ‘s Herenbos en het Mariapark tot de Wolfskapel en het Provinciaal Vormingscentrum. Voor de laatste keer ‘De Oostmalse Barkruk’ koos Middenstand Oostmalle voor de trots van het dorp: het Kasteel de Renesse. Deelnemers moesten een lijstje meenemen waarop De Oostmalse Barkruk de vorige acht keren stond. Raf en Liene waren het eerst aan het bruggetje, maar hadden één locatie fout. Jammer, want ze hadden bij iedere voorgaande keer meegedaan met de wedstrijd. Maar ook de andere deelnemers gingen in de fout. En Raf en Liene slaagden als eerste erin te achterhalen wat nog ontbrak in hun opsomming.

Het organiserend comité blikt tevreden terug op het initiatief. “We zijn blij dat de activiteit ondanks corona toch kon doorgaan. Iedere week deden er tientallen mensen mee. Van hen kregen we heel wat leuke reacties. De eerste editie was dus zeker en vast geslaagd”, reageert Sacha Vermeylen namens Middenstand Oostmalle.