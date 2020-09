Uitbater Bar Mil blikt terug op drie maanden zomerbar: “Ik kroop iedere avond met een goed gevoel in bed” emz

28 september 2020

17u41 1 Malle Bar Mil in Westmalle heeft zondag voor een laatste keer gasten ontvangen voor een hapje en drankje onder de Scherpenbergmolen. Uitbater Dries Van Dyck blikt ondanks de coronacrisis tevreden terug op de afgelopen drie maanden. “We wilden een nieuw type horeca introduceren in Malle en ik denk dat het ons wel gelukt is”, zegt hij.

Met het druilerige weer heeft de herfst nu echt haar intrede gedaan. Het einde van de zomer stond voor Westmalle en omstreken vooral gelijk aan afscheid nemen van het populaire zomerterras Bar Mil. Net als talloze klanten ervoer ook uitbater Dries Van Dyck de pop-upbar als een succes. “Het was een ontzettend leuk gegeven op een unieke plaats. Heel wat Mallenaren kennen de molen wel, maar waren er eerder nog nooit geweest omdat het geen trekpleister was. Maar nu heeft zelfs de jeugd geproefd van de omgeving. De bar en de molen waren ’s avonds prachtig verlicht. Ik ben iedere avond met een goed gevoel in bed gekropen”, vertelt Van Dyck.

Voor herhaling vatbaar

Met Bar Mil wilde Van Dyck in tijden van crisis een opportuniteit creëren. Normaal zou hij het restaurant aan de molen uitbaten, maar door de het coronavirus liep dat vertraging op. De opening staat voorlopig gepland voor begin maart. Dat betekent echter niet dat er volgende zomer geen Bar Mil zou kunnen zijn. “Hopelijk mogen we het de komende jaren ook nog doen. De twee gaan elkaar net versterken”, meent Van Dyck. Al hoopt hij wel dat de situatie tegen dan weer normaal is. “Hopelijk zijn volgend jaar evenementen toegestaan. Het wordt namelijk een uitzonderlijke sportzomer. Want eigenlijk is het succes van dit jaar relatief te noemen. In omstandigheden zonder corona hadden we misschien vier of vijf keer meer omzet gedraaid. Maar we zijn blij dat we konden ondernemen in de horecasector. Want het hoofd boven water houden in deze tijden is sowieso niet vanzelfsprekend”, besluit Van Dyck.