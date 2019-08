Uitbaatster danscafé krijgt uitvaart in eigen zaak: “‘Mama Link’, je was er altijd voor iedereen” Toon Verheijen

22 augustus 2019

15u36 114 Malle Honderden familieleden, vrienden en kennissen hebben donderdagmiddag afscheid genomen van Inge Casteleyn. De drijvende kracht achter danscafé The Missing Link overleed vorige week na een tragisch ongeval. Inge kreeg haar uitvaart in de zaak die ze al dertig jaar lang uitbaatte samen met haar man Danny Verbaeten, zoon Davy en dochter Zoë.

Haar foto boven op het podium in The Missing Link met daarnaast de sobere houten urne. Haar Boeddhabeeld erbij samen met ingetogen kaarslicht. Omgeven door haar meest dierbare familie en vrienden. En een danscafé dat volledig gevuld geraakte zoals het waarschijnlijk ook op grote feestavonden in de zaak is, maar deze keer was het voor haar afscheid. Opvallend ook: veel jonge mensen, maar net zo goed oudere mensen. Een bewijs dat Inge door verschillende generaties graag was gezien. “Zoveel volk. Ergens is het hopelijk hartverwarmend voor Danny en de kinderen. Dit is een bewijs dat Inge voor elk van ons wel iets speciaals betekende. Inge stond er ook altijd voor iedereen en dat zelfs na haar dood nog door met haar organen drie mensen te helpen.”

Energiek

Tussen de afscheidswoorden door klinken liedjes die voor Inge iets betekend hebben of gewoon tot haar favoriete muziek behoorden. Zoals K3 of André Hazes. Ook burgemeester Harry Hendrickx en schepen Dries Van Dijck waren aanwezig. “De symboliek van dit afscheid op deze plaats is zo sterk”, zegt Harry Hendrickx. “Inge is altijd een bezielende en bepalende factor geweest in het uitgaansleven. De horeca heeft onder druk gestaan, maar Inge en haar team hebben zich er altijd doorgeslagen. Westmalle zou Westmalle niet meer zijn als we niet meer in eigen dorp zouden kunnen uitgaan. Soms moesten we streng zijn, maar Inge en het hele gezin en team van The Missing Link zijn altijd bereidwillig geweest. Ook wij zullen haar herinneren als een warme, energieke, liefdevolle, vrolijke en toffe vrouw. Ze zal gemist worden. Blijf zorgen dragen voor elkaar en voor The Link. Onze steun heb je.”

Oma Link

“Je hebt ons zoveel liefde gegeven. We zijn enorm trots op jou. Zoveel feestjes die we nooit zullen vergeten. Je was een specialleke en je zal een specialleke blijven. En vergeet nooit: you’ll never walk alone.” Die woorden schreven de personeelsleden neer voor hun ‘mama Link’. Toen anekdotes werden verteld uit het leven van Inge, werd hier en daar toch even gelachen. “Inge leerde Danny kennen in The Missing Link. Eerst zette ze hem eens goed op zijn plaats, maar ze groeiden naar elkaar toe. Het werd een sterk koppel, zakenpartners ook. Trotse ouders ook.” De woorden van Davy, Zoë en echtgenoot Danny deden iedereen dan toch weer een beetje stil worden. “Stiekem hopen we dat je kan zien hoeveel volk er hier voor je staat. Zelfs buiten hebben we schermen gezet. Talloze facebookberichten, je foto in de krant. Je had het super gevonden. Een superster is er niets tegen. We zullen je nooit vergeten. De gezelligheid thuis, buiten, op vakantie. De voorbije dagen hebben we veel herinneringen opgehaald. Ergens ga je altijd dicht bij ons blijven. We zullen altijd over je blijven vertellen. We weten ook dat je graag oma was geworden. Wel, we zullen later aan onze kinderen zoveel vertellen zodat ook zij zich jou kunnen herinneren. Mama, je hebt voor 200 procent geleefd. We zullen proberen ons verdriet even opzij te zetten en ook te genieten van een glaasje wijn zoals jij dat deed.”

Waarna Inge onder een stevig en hartverwarmend applaus naar haar laatste rustplaats werd gebracht op de tonen van Elvis Presley’s ‘I did it my way’.