Twintigers Sean en Dieter rijden Maroc Challenge voor Feestvarken vzw: “Het wordt een hele uitdaging” Toon Verheijen & Ewoud Meeusen

07 november 2019

14u38 0 Malle Sean Van Nuffelen (27) en Dieter Van Eyndhoven (27) uit Zoersel gaan tussen 29 november en 7 december de uitdaging aan om deel te nemen aan Maroc Challenge Winter Editie 2019. Ze leggen gedurende zes etappes zo’n 2.000 kilometer af door het Atlasgebergte en de Sahara in Marokko. Het ‘rookie’-team van Goldentimers laat zich voor de rally sponsoren waarbij de opbrengst integraal gaat naar de clicformactie van goede doel-organisatie Feestvarken vzw.

De Maroc Challenge is een uithoudingsrally speciaal voor oudere auto’s. Om aan de race deel te nemen, moet je wagen minstens 12 jaar oud zijn. Zo stamt de Nissan Patrol van gOldentimers waarmee Sean en Dieter zullen rijden, uit 1996. Het parcours is een ware uitputtingsslag dat bestaat uit 6 etappes. “De eerste twee dagen zullen Sean en Dieter het ruige Atlasgebergte moeten overwinnen. Daarbij rijden ze over besneeuwde bergtoppen, keien, rotsen en doorheen rivieren. Dan volgt een overgang van het gebergte naar de woestijn. Daarna hebben ze nog twee dagen in de Marokkaanse duinen voor de boeg,” vertelt Rudy Van Nuffelen van gOldentimers. De ‘rookies’ Sean en Dieter zullen een route moeten inladen, waarna een satelliet zal volgen of ze wel de juiste track rijden. Indien nodig, kan de satelliet hun locatie bepalen voor mechanische of medische bijstand.

Assistentiewagen

Gelukkig krijgen Sean en Dieter tijdens de Maroc Challenge bijstand van een volgwagen van gOldtimers. Ter assistentie legt een 13-jarige Jeep dezelfde route af. Aangezien het parcours erg onherbergzaam is, is die hulp meer dan welkom. “De Jeep beschikt over een uitstekende winch. Op die manier kunnen wij de Nissan Patrol uit de zanderige duinen trekken als die vast komt te zitten”, verduidelijkt Rudy. Ook voor kleine mechanische problemen is de bijstand van de Jeep handig. “Als manager van Vanden Borre en auto-expert bij de schadeverzekering hebben wij maar weinig kennis van automechanica”, leggen Dieter en Sean uit. “Maar we zien het zeker zitten. Het is wel spannend, want echt oefenen kunnen we niet. We denken niet dat ze het leuk gaan vinden als wij hier in de duinen aan de Vlaamse kust gaan oefenen (lachen).

Vloggen

Het doel van de rally is de wagen aan de finish krijgen: “Als ons dat lukt, is deze missie geslaagd”, vertellen Dieter en Sean vol enthousiasme. Tijdens de uitputtingsslag zullen ze ook bij iedere stage een ‘vlog’ of videoverslag maken. Daarvoor zijn de Nissan Patrol en zijn volgwagen ook uitgerust met een GoPro. “Voor mooie beelden zullen we soms zelfs even terug moeten rijden, al zal ons dat strafpunten kosten voor tijdsoverschrijding”, lacht Rudy.

Feestvarken

Een andere belangrijke missie van de Maroc Challenge is een mooi bedrag ophalen voor Feestvarken vzw. Dat goede doel van Koen Hendrickx in Oostmalle zet zich in om elk kind dat leeft in een gezin in armoede en bij een OCMW is aangesloten in ondertussen 33 Vlaamse gemeenten een fijne verjaardag te bezorgen met een verjaardagspakket. Op 18 december doet de vzw een wereldrecordpoging Clicformers bouwen. “We willen een groot ‘tapijt’ maken van 200.000 blokjes van Clics”, vertelt Koen Hendrickx. “Die verkopen we nu al aan een halve euro per blokje. De tekening die we willen maken houden we nog even geheim. We zullen die op 18 december maken in het Vormingscentrum Malle.” Achter die actie schaart gOldentimers zich. Zo laten Sean en Dieter zich voor hun rally sponsoren per afgelegde kilometer. Met het opgehaalde bedrag zal gOldentimers voor Feestvarken vzw blokjes van Clics kopen.

VZW Feestvarken werkt ondertussen samen met 33 OCMW-besturen. Het eerste jaar schonken ze 150 feestpaketten. Nu zijn er dat al 2.200.