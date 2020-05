Twee nieuwe verkeersmeettoestellen helpen bestuur prioriteiten in mobiliteitsplan bepalen emz

27 mei 2020

14u52 1 Malle De gemeente Malle heeft 7.925,5 euro geïnvesteerd voor de aankoop van twee toestellen om het verkeer te meten. Door tellingen in alle straten van Malle krijgt het bestuur een objectief zicht over sluipverkeer en hardrijders. “Wanneer we beschikken over de cijfers, kunnen we onze prioriteiten op vlak van mobiliteit beter bepalen”, zegt mobiliteitsschepen Sanne Van Looy (N-VA).

De twee meettoestellen hangen momenteel in de Slachterijstraat en de Lange Dreef in Oostmalle. Die zijn nog niet in gebruik, aangezien de coronacrisis een vertekend beeld zou geven van het verkeer. Wel worden de apparaten al getest. De teller werkt met radarstraling en registreert het aantal mobiliteitsbewegingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een fiets, een auto of een groter voertuig.

Mobiliteitsplan

De aankoop kadert in het mobiliteitsplan. De gemeente is volop bezig met het schrijven van een nieuwe versie daarvan om de knelpunten structureel aan te pakken en de verkeersveiligheid te optimaliseren. “Het is belangrijk dat we dat doen op basis van objectieve informatie”, zegt Van Looy.

Met de twee nieuwe meettoestellen zal dat mogelijk zijn: de gemeente verkrijgt cijfergegevens over de snelheid en de hoeveelheid voertuigen. “Om een goed beeld te krijgen van de verkeerssituaties, gaan we dus alle straten in Malle onderwerpen aan een telling. Op die manier kunnen we perceptie toetsen aan realiteit bij meldingen van sluipverkeer en hardrijders.”

De apparaten laten ook toe een nulmeting te doen. Dat houdt in dat na de genomen maatregelen opnieuw verkeerstellingen georganiseerd kunnen worden. Die techniek kan meten of de genomen verkeersingreep het gewenste effect heeft gehad.