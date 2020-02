Tussen januari en augustus 2019 reden 2.500 bussen in Malle niet: “Zo krijgen we de reizigers niet van de auto in de bus” Ewoud Meeusen

19 februari 2020

18u19 1 Malle Afgelopen september stuurde de gemeente Malle een misnoegde brief naar busmaatschappij De Lijn om hun misnoegen te uiten over de dienstverlening van buslijnen 410, 414 en 417. Schepen voor Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA) richtte zich via N-VA-parlementslid Kathleen Krekels ook tot Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams Minister voor Mobiliteit. "Een goede parameter voor een aantrekkelijk vervoersalternatief is de stiptheid daarvan", aldus Van Looy. "We zullen maatregelen nemen om de doorstroming tussen Deurne en Malle te verbeteren", reageert Peeters.

De cijfers liegen er niet om. In de eerste acht maanden van 2019 werden er meer bussen op de lijnen 410, 414 en 417 geschrapt dan in heel 2018. Van de lijn 410 tussen Antwerpen en Wijnegem via Sint-Antonius Zoersel en Malle werden van januari tot augustus 2019 1.730 bussen geschrapt, tegenover 1.759 in heel 2018. De sneldienst 417 van Antwerpen naar Turnhout via Zoersel en Malle telde in de eerste acht maanden van het voorbije jaar 767 geschrapte bussen: dat waren er 77 meer dan in heel 2018. De oorzaak van de geschrapte bussen kwam amper door de stakingen, maar was tien keer vaker te wijten aan personeelsproblemen bij De Lijn. Over de reden voor vertraging bestaat nog geen informatie. “Dat zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn in de loop van 2020 na de implementatie van nieuwe software”, zegt Peeters.

Stiptheid

Vlaanderen werkt hard om de modal shift waar te maken. “Als we mensen willen verleiden om meer verplaatsingen te doen met het openbaar vervoer, moet het alternatief ook aantrekkelijk en betrouwbaar zijn”, zegt Van Looy. In 2019 lieten de buslijnen 410, 414 en 417 in de Antwerpse Kempen echter de wensen over: veel bussen kwamen te laat of werden geschrapt. “Reizigers werden niet of niet correct geïnformeerd, noch via de aankondigingsborden, noch via de mobiele applicatie van De Lijn. Zo krijgen we reizigers niet van de auto in de bus”, aldus Van Looy.

Maatregelen

Voor Van Looy is de stiptheid van de dienstverlening een goede parameter voor een aantrekkelijk vervoersalternatief. Peeters geeft aan dat Vlaanderen werkt aan een vlotte verbinding tussen Antwerpen en Malle. “De corridorstudie N12 Deurne-Malle leverde een aantal maatregelen op om de doorstroming te verbeteren. Zo is de bijzondere overrijdbare bedding ter hoogte van het kruispunt tussen de N12 (Antwerpsesteenweg) en de N14 (Lierselei) tussen de Kapelakkers en het busstation. In Wijnegem is er op het kruispunt van de N112 (Turnhoutsebaan) en het Marktplein een dynamische verkeerslichtenregeling aangebracht. Op het kruispunt tussen de N112, R11 (Krijgsbaan) en N12 (Houtlaan) is een nieuwe verkeerslichtenregeling aan de hand van een verkeerscomputer in werking”, zegt Peeters.

Daarnaast staan er nog een aantal maatregelen op de planning. “Zo zal er tussen de N12 en N14 een aanpassing van de verkeerslichtenregeling en herontwerp van het kruispunt in Oostmalle komen. Ook werd de aanleg van een busstrook en voorsorteerstrook op het kruispunt tussen de N12 (Antwerpsesteenweg) en N179 (Zoerselbaan) goedgekeurd, maar nog niet uitgevoerd. In Schilde zal op het kruispunt tussen de N12 (Turnhoutsebaan) en N121 (Schoolstraat) een aanpassing van de verkeerslichtenregeling komen. Op het kruispunt tussen de N112 (Turnhoutsebaan) en ‘s-Gravenwezelsesteenweg in Wijnegem zal een opstelstrook aangelegd worden om linksaf te gaan. Over het algemeen zullen we bushaltes uitstulpend maken”, aldus Peeters.

Busbanen

Verder heeft Peeters ook de opdracht geven om het gedeelte van de N12 tussen Malle en Turnhout te onderwerpen aan een doorstromingsstudie. Daarnaast benadrukt Peeters dat het behoud van de busbanen op de E34 cruciaal zijn om de commerciële snelheid en stiptheid van de lijnen 410, 414 en 417 te behouden en verbeteren. “Die busbanen zijn eigenlijk pechstroken die bij file door bussen, en alleen door bussen, mogen gebruikt worden. Dit levert een de grote snelheidswinst op naar Antwerpen in een gebied waar een spoorverbinding naar Antwerpen ontbreekt. Dat verklaart meteen ook het grote succes van die lijnen. Ook in het routeplan 2030 van de Vervoerregioraad Antwerpen zullen deze sneldiensten een essentieel onderdeel vormen van het openbaar vervoer waar er geen treinen rijden”, licht Peeters toe.

Dienstverlening

Waar Van Looy ook op wees, was dat busreizigers niet of niet correct geïnformeerd werden over het feit dat bussen te laat kwamen of niet zouden komen. Ook daarvoor werden ondertussen maatregelen genomen. “Sinds oktober 2019 is er een nieuwe software gekoppeld aan de realtimesystemen waardoor de realtime-informatie heel wat correcter is: ook geschrapte ritten worden weergegeven in de applicatie, op de website en op de halteborden worden ze getoond als ‘rijdt niet’”, licht Peeters toe.