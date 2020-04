Tuincentra en doe-het-zelfzaken bereiden zich voor op heropening: “Toch beetje bang voor overrompeling” emz

17 april 2020

17u57 16 Malle Vanaf zaterdag mogen tuincentra en doe-het-zelfzaken opnieuw de deuren openen. Ook perkplanten Van Deun-Hofmans in Zoersel en Euro Stock in Malle bereiden zich voor om terug klanten te ontvangen. Beide handelszaken verwachten toch een zekere drukte. “We hopen vooral dat we het onder controle kunnen houden”, zegt Jimmy Van den Bergh (36) van doe-het-zelfzaak Euro-Stock.

Afgelopen woensdagavond kondigde de Nationale Veiligheidsraad af dat de tuincentra en doe-het-zelfzaken opnieuw mogen openen. Voor zaakvoerder Marcel Van Deun van tuincentrum Van Deun-Hofmans was dat toch een opluchting. “Het was immers onbegrijpelijk dat winkels als AVEVE en Horta wel mochten open blijven, maar wij onze deuren gesloten moesten houden. We mochten zelfs geen plantjes buiten zetten zodat klanten een centje in een bus konden steken.”

Voor Van Deun komt de versoepeling van de coronamaatregelen geen moment te vroeg. Normaal gezien opent hij begin april en start het verkoopseizoen van zijn zelfgekweekte eenjarige plantjes rond 20 april. “We zijn blij dat we mogen heropenen, al hebben we hard moeten werken om tegen zaterdag klaar te geraken. Omdat we pas sinds woensdag weten dat we terug mogen openen, zullen een aantal aangekochte plantjes als de Italiaanse nog niet in het assortiment zijn.”

Overrompeling

Door het zonnige lenteweer van de voorbije weken verwacht Van Deun een grote toeloop. “Vanwege de coronamaatregelen hebben veel mensen tijd om in de tuin te werken. Ik vrees toch wel een beetje een overrompeling. Al wil ik benadrukken dat het beste moment om zomerbloeiers als gerania te planten pas binnen twee weken zal zijn. Dan zullen die geen last meer hebben van nachtvorst. Het is toch de bedoeling dat iedereen een hele zomer van de bloemetjes kan genieten. Daarenboven moeten de klanten niet vrezen dat ze geen frisse, jonge plantjes zullen hebben als ze niet meteen langskomen. Door te planten in reeksen kunnen we stelselmatig nieuwe plantjes in de serres te koop aanbieden.”

Om een ongecontroleerde en onverantwoorde drukte in coronatijden te vermijden, neemt Van Deun een aantal maatregelen. “Op de parking zal een medewerker alles in goede banen. We zullen ongeveer veertig personen tegelijk toelaten in de serres. De klanten moeten doorheen de loods passeren zodat we met pijlen een eenrichtingsverkeer richting de kassa kunnen hanteren. Zo vermijden we dat de klanten elkaar constant kruisen. In de kassarij zal steeds afstand bewaard worden tussen de verschillende klanten enerzijds en de personeelsleden en klanten anderzijds. Ten slotte herleidt een plastic scherm aan de kassa het risicovol contact tussen klant en medewerker tot een minimum.”

Afwachten

Naast de tuincentra mogen ook de doe-het-zelfzaken opnieuw openen. Dat is ook voor Euro-Stock Malle goed nieuws. “Tijdens de sluiting hebben we wel nog onze klanten uit de nood kunnen helpen met leveringen aan huis. Maar dat is niet altijd even handig. Vaak zeggen ze dat ze nog iets nodig hebben, maar dat eerst moeten zien”, zegt Betty Van den Bergh (26).

De doe-het-zelfzaak op de Zoerselbaan plaatste aan de inkom een vooraf bepaald aantal karren en wagentjes, zodat ingeschat kan worden hoeveel klanten zich in de zaak bevonden. “We horen langs alle kanten dat het druk zal zijn, maar we zien wel hoe het loopt. In deze periode is er vooral veel vraag naar verf en producten voor tuinonderhoud.”

De medewerkers van Euro-Stock hopen dat alles op een verantwoorde manier kan verlopen. “Aan de kassa zijn aanschuifvakken aangegeven, zodat de klanten voldoende afstand bewaren. Ook plaatsen we midden maart plastic schermen aan de kassa op aanraden van een aantal klanten die in de zorg werkten. We zijn tevreden dat we opnieuw mogen openen, maar dat moet wel veilig gebeuren”, besluiten Betty en Jimmy Van den Bergh.