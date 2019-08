Trappistenkaas van Westmalle: “De melk is afkomstig van onze eigen koeien die grazen rond de abdij” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Toon Verheijen

31 augustus 2019

07u00 0 Malle De Trappisten van Westmalle mogen dan al 226 jaar kaas maken, maar pas sinds 2016 wordt die gecommercialiseerd. “We maken kaas met een verhaal en dat verhaal moet verteld kunnen worden. Dat kun je niet als die voorgesneden in een pakje zit”, zegt Guido Bastiaensen, directeur verkoop van de Brouwerij der Trappisten van Westmalle.

De Trappisten streken al op het einde van de achttiende eeuw neer in Westmalle en maakten van dag één al kaas, maar de eerste echte kaasmakerij ontstond pas in 1860. 226 jaar later maken ze nog altijd kaas gemaakt, al is dat pas sinds 2016 op grote schaal. “De trappistenkaas was tot 2016 bestemd voor eigen gebruik, al verkochten de Trappisten hun kaas ook wel aan de poort”, zegt Guido Bastiaensen, directeur verkoop van de Brouwerij der Trappisten van Westmalle. “Sinds 2016 is de verkoop stelselmatig uitgebreid. Eerst naar café Trappisten aan de overkant en later ook aan twee groothandels, die de kaas verder verspreidden. Aan één ding houden we wel vast: onze kaas zal niet in sneetjes en in plastic pakjes verkocht worden. Alleen winkels met een verstoog mogen onze kaas verkopen. We maken kaas met een verhaal en dat verhaal moet verteld kunnen worden. Dat kan niet als het voorgesneden in een pakje zit. De melk die we gebruiken is afkomstig van onze eigen koeien, die rond de abdij grazen”, vertelt Guido Bastiaensen. “Ook hun voedsel is eigen teelt en uit eigen streek. Dat maakt ons product in vergelijking met andere abdijkazen ook zo uniek.”

Soms kan het zijn dat onze kazen iets van kleur verschillen, maar dat heeft te maken met hoe lang onze koeien hebben buiten gestaan. We zouden dat verschil met kleurstoffen kunnen bijwerken, maar dat doen we bewust niet Kaasmeesters Gillis Verbist en Jens Asselberghs

Intensief werk

Waar de Trappisten vroeger zelf instonden voor het maken van de kazen, krijgen ze tegenwoordig hulp. Kaasmeesters Gillis Verbist en Jens Asselberghs staan in voor de productie van de kaas van minstens twee, zes of twaalf maanden oud. Van die drie variëteiten maken ze jaarlijks 45 ton. “Met een volle tank melk, vierduizend liter van onze eigen koeien, kunnen we vierhonderd kilogram kaas maken”, vertellen Gillis en Jens. “Na een warmtebehandeling gaat de melk in een ‘kaasbak’, waar de andere ingrediënten aan toegevoegd worden. Dit natuurlijk proces maakt van de melk een wrongel. Allemaal natuurlijk, want we werken niet met smaak- of geurstoffen. Daarna wordt de kaaswrongel in een draineerbak voorgeperst en in vormen gedaan. Uiteindelijk worden de vormen onder de pers geplaatst en drie keer 45 minuten geperst. Dat is de start van het echte intensieve werk. Vervolgens gaan de kazen voor twaalf uur in een pekelbad, om daarna naar de rijpkamer te gaan. De productie neemt twaalf tot veertien uur in beslag.” Maar in de rijpkamer is het werk nog niet gedaan, want alle kaasblokken moeten een ‘coating’ krijgen, zodat de kaas vers blijft en niet uitdroogt. Ze moeten ook regelmatig omgedraaid worden. “Soms kan het zijn dat onze kazen iets van kleur verschillen, maar dat heeft te maken met hoe lang onze koeien hebben buiten gestaan. We zouden dat kleurverschil met kleurstoffen kunnen bijwerken, maar dat doen we bewust niet.”

