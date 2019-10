Trappistenjogging trekt voor de eerste keer dwars door Café Trappisten Toon Verheijen

02 oktober 2019

20u44 0 Malle De Trappistenjogging trekt dit jaar voor de allereerste keer dwars door het Café Trappisten. De organisatie werkt ook samen met Ecover en introduceert ook het ploggen, dat is zwerfvuil opruimen tijdens het wandelen of joggen. De opbrengst gaat dit jaar naar Sportpret vzw.

Play & Sport organiseert zondag voor de vierde keer de Trappistenjogging. Wandelaars en lopers kunnen er kiezen uit 7, 14 of 20 kilometer. Het vertrek is voorzien aan de sporthal Mintjens. “Voor de eerste keer zullen de deelnemers ook dwars door het café Trappisten kunnen wandelen en lopen”, vertelt medeorganisator Mick Van Der Elst. “De uitbaters hadden zelf gevraagd om hen eens op te nemen in het parcours en ze wilden graag dat de deelnemers door de zaak gingen (lacht). Daarnaast wandelen de deelnemers ook door de fabriek van Mintjens, door De Dennen, Luyckx en door Huize Walden.”

De lopers en wandelaars starten tussen 9 en 12 uur. Omstreeks 13 uur is er ook een ‘Kleine Helden Run’ aan de sporthal Mintjens. Daar kunnen kinderen dan deelnemen aan een obstakelrun aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Er is onder meer een bandenparcours, springkasteel, een spinnenweb en strobalen. “Het is puur recreatief. Er is ook geen tijdsregistratie. We voorzien ook een deelnemerspakket met enkele versnaperingen waaronder een Trappist. Samen met Ecover organiseren we ook een plogging. De deelnemers aan de jogging kunnen een grijpstok en vuilzak van ons krijgen en onderweg zwervuil opruimen. Op de bevoorradingspunten kunnen die dan weer ingeleverd worden.” Na afloop van de jogging is er uiteraard ook weer het Trappistendorp waar iedereen terecht kan voor een drankje.

