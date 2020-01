Total Antwerpen steunt Feestvarken vzw met cheque ter waarde van 53 verjaardagspakketten emz

16 januari 2020

13u51 3 Malle Afgelopen woensdagnamiddag heeft Jacques Beuckelaers, de algemene manager van Total Antwerpen, een cheque van 2.384 euro overhandigd aan Feestvarken. Met die steun kan de vzw 53 verjaardagspakketten aankopen voor kansarme kinderen: “Het is toch wel belangrijk dat een kind zijn geluk en plezier kan delen, zeker op zijn verjaardag”, vertelt Beuckelaers.

Iedere twee jaar organiseert het internationale energiebedrijf Total een wereldwijde rondvraag bij zijn personeel. Daarbij werd gepolst naar de tevredenheid over de manier waarop er gewerkt wordt, wat er goed verloopt, wat er minder goed gaat… Ook de 1.700 werknemers in Antwerpen werden onderworpen aan die anonieme enquête: “We hebben er alle belang bij dat die door zo veel mogelijk personeelsleden ingevuld wordt om een representatief resultaat te bekomen. Daarom hebben we besloten per ingevulde enquête twee euro aan het goede doel te geven. Zeker toen bekend was dat die twee euro ging naar Feestvarken vzw en kansarme kinderen, is het percentage aan deelnemers effectief gestegen”, licht Beuckelaers toe.

Verjaardag

Total probeert aan heel wat liefdadigheidswerk te doen. De integratie van kwetsbare jeugd is één van de vier pijlers waar het energiebedrijf zich voor inspant: “Voor een jong kind moet armoede heel stigmatiserend werken. Dat kan zelfs het begin van een minderwaardigheidscomplex betekenen. We willen er ook in bijdragen dat kansarme kinderen minstens op hun verjaardag een cadeau krijgen en een traktatie mee naar school kunnen brengen”, zegt Beuckelaers.

De vraag naar de feestpakketten van Feestvarken vzw stijgt met de jaren. In 2019 deelde Feestvarken vzw 2301 stuks uit in vergelijking met 1737 in 2018: “Kansarmoede is zelfs in een rijke gemeente als Malle of Brasschaat schrijnend”, vertelt Koen Hendrickx van de vzw Feestvarken.