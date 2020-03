Tot twee jaar cel voor ‘palettenoplichting’ Toon Verheijen

10 maart 2020

De rechter in Turnhout heeft een man uit Bocholt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor valsheid in geschrifte en oplichting. Met onder meer valse papieren en een valse e-mailaccount probeerde hij bij bedrijven in Herentals en Malle een lading van meer dan 700 europaletten scheef te slagen. Bij andere bedrijven probeerde de man en zijn kompanen hetzelfde met enkele graafmachines. De andere verdachten in de zaak kregen een werkstraf van 150 uren of celstraffen tussen 10 maanden en een jaar.