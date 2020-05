Tom vinkt bijna helft minder gemotoriseerde voertuigen tegenover vorig jaar emz

14 mei 2020

20u07 0 Malle In het kader van het jaarlijkse ‘Straatvinken’ telde Tom Van Sichem (39) uit Malle donderdagavond tussen 17 en 18 uur 6 voetgangers, 10 fietsers, 31 auto’s, 4 camionettes, 0 bussen en 1 vrachtwagen. Volgens hem is deelnemen aan het burgerproject toch belangrijk, zeker omdat de buurt de Leopold III-laan ervaart als een straat waar wel wat sluipverkeer passeert. “Ze snijden zo op weg naar Brecht een stuk van het centrum af”, zegt hij.

Het ‘Straatvinken’ is een telmoment georganiseerd door Universiteit Antwerpen, onderzoeksinstituut HIVA (KU Leuven) en Ringland Academie om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat vond donderdag plaats tussen 17 en 18 uur. Tom Van Sichem stond voor het tweede jaar op rij aan zijn oprit op post om het passerend verkeer te tellen.

Eenrichtingsstraat

Vorig jaar telde Tom per minuut één gemotoriseerd voertuig. Deze keer waren er dat maar 36. Dat zou volgens hem wel aan de coronacrisis kunnen liggen. “Normaal heeft de buurt het gevoel dat er meer verkeer langs rijdt dan strikt gezien nodig is. Ook gebeurt het wel eens dat chauffeurs sneller dan toegelaten rijden. Het is hier een sluipweg richting Brecht. Er is al wel eens een proefopstelling met bloembakken geweest, maar dat heeft niet geholpen. Hopelijk geldt hier ooit eenrichtingsverkeer”, besluit hij.