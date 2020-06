Toerismeschepen en tweelingbroer lopen Trappistenroute emz

13u57 1 Malle Schepen voor Toerisme en Cultuur Dries Van Dyck (DBM) heeft vrijdagvoormiddag de helft van de fietsweg ‘Trappistenroute’ gelopen. Zijn tweelingsbroer Bert legde de hele weg van bijna 42 kilometer al lopend af. Bijna een marathon dus. Zo willen de broers de troeven in de eigen achtertuin promoten.

Door de coronacrisis lijkt het erop dat vele Vlamingen meer dan ooit de schoonheid van eigen streek zullen ontdekken. In de gemeente Malle is er heel wat moois te ontdekken. Dat willen Dries en Bert Van Dyck dan ook duidelijk maken. Op vrijdagmorgen trokken ze de loopschoenen aan voor een pittige toer, de zogenaamde ‘Trappistenroute’. Die passeert onder meer langs de Scherpenbergmolen, de Abdij der Trappisten en het Domein de Renesse. Op de bordjes staat dan wel een lengte van 44 kilometer aangegeven, volgens de schepen is de route eigenlijk net geen 42 kilometer.

Serieuze uitdaging

Normaal gezien is de route uitgestippeld voor fietsers. Om die te lopen was het dan ook een serieuze uitdaging, zeker omdat het voor Dries de eerste marathonafstand was. “Maar tijdens het lopen pik je meer op van de omgeving. De weg is ook zeer goed aangegeven met pijlen. Een verkorte route van 33 kilometer is overigens ook mogelijk!”, zegt de schepen. Door een blessure moest hij wel de stevige tocht na twintig kilometer staken. Zijn broer, die niet aan zijn proefstuk toe was, slaagde erin om de ‘Trappistenroute’ helemaal uit te lopen.