Toerisme Malle pakt uit met wandelkaartjes in pocketformaat emz

12 februari 2020

11u18 0 Malle De toeristische dienst van de gemeente Malle heeft wandelkaartjes ontworpen in pocketformaat. Op die manier kan de wandelaar een van de acht uitgestippelde wandelingen meenemen in zijn jaszak. De kaartjes zijn gratis verkrijgbaar bij Toerisme Malle.

De acht verschillende wandelingen tussen de vijf en twaalf kilometer leiden via knooppunten langsheen de pareltjes van Malle zoals kasteelgebied Domein de Renesse, de Abdij van de Trappisten en het kasteel van Westmalle. In de bossen rond Blommerschot kunnen wandelaars met een beetje geluk fazanten, reeën of ander wild spotten. De speelpleintjestocht is dan weer ideaal voor kinderen. Die uitgestippelde wandelingen zijn nu verkrijgbaar in klein formaat. Ze zitten gegroepeerd in een handig, doorzichtig en stevig mapje, waardoor ze raadpleegbaar zijn in weer en wind.

Het mapje met de acht uitgestippelde wandelingen kan gratis afgehaald worden op iedere weekdag tussen 9 en 12 uur of 13 en 16 uur bij het kantoor Toerisme (Antwerpsesteenweg 246) in Malle.