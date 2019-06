Tienermeisjes worden lastiggevallen in Malle: verhoogde politiepatrouilles Sander Bral

12u15 0 Malle De politiezone Voorkempen kreeg begin deze week aangiftes in verband met exhibitionisme en onzedig gedrag. Twee meisjes zouden in Malle zijn lastig gevallen. Mogelijk houden beide incidenten verband met elkaar. De politie vraagt om elk incident te melden.

De eerste aangifte ging over een man die zijn geslachtsdeel aan een tienermeisje zou hebben laten zien in het parkdomein de Renesse in Oostmalle. In Westmalle dan in de Wijngaardstraat zou een ander meisje zijn lastig gevallen. Een man liet daar een foto zien van een mannelijk lid. De ouders van de slachtoffers deden allebei aangifte bij de politie.

De politie roept op aan slachtoffers meteen na een incident het noodnummer 101 te bellen. Op die manier kan een politiepatrouille de dader ter plaatse nog onderscheppen. Op beide locaties waar de incidenten zich voordeden, zijn er momenteel verhoogde politiepatrouilles.