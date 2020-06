Tien zorgprojecten krijgen subsidie van 1.000 euro in kader van ‘Jaar van de Zorg’ emz

14u13 0 Malle Tien zorgprojecten in de gemeente Malle krijgen een subsidie van 1.000 euro om hun project verder vorm te geven. Het financieel duwtje in de rug kadert in het ‘Jaar van de Zorg’.

De gemeente Malle lanceerde een oproep voor zorgprojecten. Die konden ingestuurd worden via het participatieplatform www.denkmee.malle.be. In totaal ontving de gemeente twintig projectaanvragen van inwoners, verenigingen en organisaties. Een jury beoordeelde alle projecten op basis van vastgelegde criteria. Ook de stem van het publiek telde mee in de beoordeling.

Van G-karate tot gezonde route

De evaluatie leidde tot een lijstje van tien projecten. Welzijnsschakel Malubimpa met ‘Vrijwilligerswerk verbindt’, Togo - Debout met ‘#togo be-zorg-d om Malle’, Ines Mastro met ‘Adem-Ruimte’, G-Karate met haar nieuwe G-sportwerking ‘Kaido dojo vzw’, KHSL Oostmalle met ‘muziek voor leeftijdsgenoten in zorginstellingen’, Gebuurt Paal en Bergstraat met ‘Tetteren met den Tieter’, De Fusie vzw met ‘Beats for life’, Domein de Renesse vzw met ‘een verbindende visie voor onze leden/bezoekers’, KLJ Oostmalle met ‘KLJ Oostmalle zorgt voor iedereen’ en Lieve Sebreghts met ‘Gezonde route’ werden geselecteerd.

Die krijgen allemaal een projectsubsidie van duizend euro. Burgemeester Harry Hendrickx is fier op zijn gemeente als zorggemeente. “Niet enkel via de projectoproep zagen we staaltjes van hele mooie zorginitiatieven. Ook spontane solidariteitsacties ontsnapten niet aan onze aandacht! Aan iedereen een welgemeende dankjewel”, zegt hij.