Tien dagen lang alles in het teken van geestelijke gezondheid Toon Verheijen

28 september 2019

22u22 0 Malle De gemeenten Malle en Zoersel slaan de handen in elkaar om tijdens de eerste tien dagen van oktober allerlei activiteiten te organiseren rond de ’10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Centraal thema is vooral ‘veerkracht’. “Eén op de drie Vlamingen krijgt immers ooit te maken met ernstige psychische problemen, en dat aantal neemt alleen maar toe. Veerkracht is dus meer dan ooit nodig”, aldus schepenen Cindy Van Paesschen van Zoersel en Wouter Patho van Malle. Door de moord in Zoersel eerder deze week krijgt het nog een extra dimensie.

Heel Vlaanderen zet tijdens de tiendaagse de geestelijke gezondheid in de kijker waarbij vooral de klemtoon wordt gelegd op het zorg dragen voor elkaar. “Je niet goed in je vel voelen of echt psychische stoornissen hebben, het blijft dikwijls nog altijd een taboe om erover te praten”, zeggen schepen van sociale zaken Cindy Van Paessschen van Zoersel en Wouter Patho van Malle, beiden N-VA. “Maar net door dat taboe beïnvloedt het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom willen we als gemeenten ons daarvoor extra inzetten.”

Activiteiten, workshops, lezingen over burnout en perfectionisme, een muzikale theatervoorstelling. Er zal van alles georganiseerd worden. In het straatbeeld zullen ook spreuken opduiken in de vorm van woordspelingen, boodschappen en quotes. Er is ook een interactie app ‘stigwAPP’ die twee kortfilmpjes toont waarin twee mensen - één van hen is psychiatrisch patiënt - getuigen over wie ze zijn. Tijdens het filmpje kan de kijker labels toekennen aan de betrokken personen. “Dat kan een confronterende ervaring zijn. Of net een bevestiging dat men mensen niet zomaar in hokjes duwt. Wie de proef op de som wil nemen, kan terecht van 1 tot 4 oktober in de bib van Oostmalle en van 7 tot 11 oktober in het administratief centrum van Zoersel”, vertellen de schepenen.

Daarnaast is er ook nog een unieke expo. Twintig mensen van psychiatrisch centrum Bethanië lieten zich niet tegenhouden door regen, kou of wind en trokken er het voornije jaar elke donderdag op uit om de werkelijkheid vanuit een ander standpunt te zien en ze legden alles vast op beeld. De verrassende resultaten zijn te zien van 1 tot 10 oktober in het administratief centrum Zoersel en in de foyer van de Notelaar in Malle.