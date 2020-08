Tessa (20) opent schoonheidssalon op Antwerpsesteenweg: “Dit heb ik altijd al gewild” emz

12 augustus 2020

18u02 0 Malle De 20-jarige Tessa Piessens uit Grobbendonk heeft dit weekend haar eigen schoonheidssalon ‘House of Beatuy’ geopend op de Antwerpsesteenweg in Malle. Ondanks de coronacrisis staat haar telefoon roodgloeiend. “Mensen blijven thuis, maar willen er nog altijd goed uitzien”, lacht ze.

Na haar studies schoonheidsverzorging in Herentals ging Tessa aan de slag bij de Grobbendonkse wellness Aquarein. Daarna werkte ze nog bij het Antwerpse schoonheidssalon ‘Coco’s Luxury Beauty Bar’. Daarnaast richtte ze thuis in Grobbendonk een ruimte in om in bijberoep aan de slag te kunnen gaan als zelfstandige schoonheidsspecialiste. Ze merkte al snel dat die manier van werken haar meer lag. Daarenboven werd het na verloop van tijd bij haar thuis te druk.

Droom in vervulling

Om die redenen besloot ze haar eigen zaak op te starten. Afgelopen weekend doopte ze een handelspand op de Antwerpsesteenweg in Westmalle om tot ‘House of Beauty’. “Ik heb bewust gekozen voor een plek meer in het zicht. Thuis lag het schoonheidssalon in een doodlopend straatje. Hier heb ik een wachtruimte en sowieso meer plaats.” De jonge schoonheidsspecialiste straalt van geluk. “Dit heb ik altijd al gewild. Ik ben eigenlijk steeds ondernemend geweest.”

Een specifieke specialiteit heeft het schoonheidssalon niet, maar de sterkte is net een algemeen, uitgebreid aanbod. “Ik merk dat er niet zoveel schoonheidssalons in de buurt zijn die een volledige behandeling bieden. Dames kunnen hier voor alles terecht: van make-up en nagels tot massages en ontharing. Daarnaast begeleid ik ze op vlak van sport en voeding. Ook die kant van schoonheid vind ik belangrijk”, vertelt Tessa.

‘House of Beauty’ bevindt zich op de Antwerpsesteenweg 309 (bus 2) in Malle. Meer informatie via www.houseofbeauty99.com, houseofbeauty99@hotmail.com of 03 314 26 00.