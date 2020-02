Tarief buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje slaat op met tien cent per half uur emz

01 februari 2020

17u35 0 Malle Het gemeentebestuur heeft het tarief voor de voor- en naschoolse kinderopvang Pinkeltje verhoogd. De prijs per aangezet half uur slaat op van tachtig cent naar negentig cent. “Het tarief van tachtig cent was niet meer werkbaar”, zegt Wouter Patho (N-VA), schepen voor Sociale Zaken .

De gemeente is vrij om het tarief voor buitenschoolse kinderopvang te bepalen. Wel geldt er een minimumtarief van Kind en Gezin. De vorige jaren hanteerde de gemeente Malle dat tarief van 80 cent per aangezet half uur voor voor- en naschoolse opvang. “Door de indexering van het minimumtarief opgelegd door Kind en Gezin was de aanpassing naar 0,81 cent sowieso noodzakelijk. In de komende twee jaar zullen waarschijnlijk nog indexeringen volgen. Daarom willen we het tarief voor Pinkeltje Westmalle en Oostmalle verhogen naar 0,9 euro per half uur”, licht Patho toe. “De andere gemeentes in de regio vragen allemaal minstens 0,9 euro per halfuur. Zoersel en Beerse rekenen voor een halfuur zelfs meer dan een euro aan”, motiveert de schepen.