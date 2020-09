Sushi King blaast tien kaarsjes uit en schenkt 1.000 euro aan Feestvarken vzw emz

18 september 2020

19u48 2 Malle Sushi King heeft ter ere van zijn 10-jarig bestaan een cheque van 1.000 euro overhandigd aan Feestvarken in Malle. Dankzij die schenking kan de vzw 22 verjaardagspakketten bekostigen voor Vlaamse kinderen in armoede. “We hebben al veel kinderen in Nepal geholpen, maar we vonden dat we ook lokaal iets moesten doen”, vertelt Kasi Danai, die samen met zijn schoonvader Lok Dahal Sushi King runt.

Op 6 september 2010 richtte Sushi King een restaurant op in Wijnegem. Tien jaar later heeft het de sushiketen ook een filiaal in Zoersel, Westmalle, Hoogstraten, Duffel, Oud-Turnhout en Antwerpen. Door de coronacrisis kon Sushi King niet echt een groot feest organiseren. “Om het toch te vieren zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf dat helpt kinderen een beter sociaal leven te geven. Via onze kennis Gert Vanspringel zijn we bij Feestvarken terechtgekomen”, vertelt Kasi.

Voor Sushi King is dit niet de eerste inspanning voor het goede doel. Lok en Kasi zijn immers afkomstig uit Nepal. In 2015 werd Loks geboortestreek zwaar getroffen door een aardbeving. Als gids nam de Nepalees het Belgische interventieteam V-Med waartoe ook Vanspringel behoort, op sleeptouw om er hulp te gaan verlenen. Ondertussen is er al een schooltje gebouwd en zijn er ook nog andere projecten lopende. Sushi King organiseerde al verschillende benefieten om het Aziatisch land te steunen.

Zeer welgekomen

Maar ook in eigen regio toont Sushi King zich solidair. De restaurantketen verraste Feestvarken vzw met een cheque van 1.000 euro. Het goede doel voorziet verjaardagspakketten voor kansarme kinderen in heel wat gemeenten in de regio tussen Antwerpen en Oud-Turnhout. “Zeker in deze tijden is het zeer welgekomen. We merken dat het aantal giften door corona heel wat dunner wordt. Een bedrijf dat personeel technisch werkloos heeft gesteld, gaat natuurlijk geen cheques uitschrijven. We zitten wel een beetje aan onze spaarpot, maar ik zie de eerste twee jaren geen probleem”, zegt medeoprichter Koen Hendrickx.