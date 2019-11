Sterrenoma’s verkopen voor Berrefonds: “Herinneringen aan verloren kindjes bewaren” Ewoud Meeusen

25 november 2019

13u46 0 Malle Maandagmorgen verkochten ‘sterrenoma’s’ Jeanine De Muyt en Nicole Reynders in het AZ Sint-Jozef ziekenhuis allerlei spulletjes ten voordele van het Berrefonds. De vzw ondersteunt ouders die hun jonge kind verloren: “In het koesterkoffertje zit bijvoorbeeld een sterrenalbum en zaadjes voor vergeet-me-nietjes”, verduidelijkt Jeanine, de oma van Berre.

Toen Christine en Wouter in 2007 hun eerste kindje na tien weken verloren, beseften ze hoe belangrijk tastbare herinneringen worden. Daarom richtte Christine Vandenhole in 2009 na de geboorte van haar tweede kindje het Berrefonds op. Maandag verkochten de grootmoeders van Berre allerlei spulletjes als kaarsen, koffietassen en sleutelhangertjes in de hal van het AZ Sint-Jozef ziekenhuis in Malle, waarmee Berrefonds ook samenwerkt. Door verkoopacties kan Berrefonds ouders en familie gratis begeleiden en ondersteunen in hun zwaar rouwproces.

Koesterkoffer

De ondersteuning vertrekt vanuit het aanbieden van een herinneringendoos: “Dankzij het koesterkoffertje kunnen ouders herinneringen aan hun overleden kindje bewaren”, zegt Jeanine. Het koesterkoffertje van het Berrefonds probeert de rouw te vergemakkelijken. Dankzij het herinneringendoosje met plaasterafdrukjes, buisjes voor de navelstreng en een foto-album wordt het verdriet en gemis bespreekbaar. Daarnaast kunnen ouders, familie en het sociaal netwerk van het getroffen gezin terecht in het Koesterhuis in Antwerpen: “Daar bieden wij een veilige haven voor verdriet en verwerking”, besluit Jeanine.