Sociaal Volksforum blijft ijveren voor gele papiercontainers emz

12 oktober 2020

10u28 2 Malle Het Sociaal Volksforum blijft ijveren voor gele papiercontainers in Malle. “Met dit regenweer wordt het papier doornat en het karton verandert in een bruine brij op straat”, beargumenteert partijoprichter Pieter Van Boxel. Volgens hem is er op sociale media een draagvlak voor het idee. Schepen voor Milieu Wouter Patho (N-VA) reageert dat de gemeente bij afvalophaler IGEAN al interesse toonde voor dat concept, maar dat de gemeente het wil koppelen aan de inrichting van een nieuw recyclagepark.

De reden waarom Van Boxel het idee opnieuw lanceert, is de hevige regenval van de laatste weken. “We zetten allemaal het papier de avond vooraleer het opgehaald wordt buiten. Met dit regenweer wordt het papier doornat en het karton wordt een bruine brij op straat. Als het dan nog eens hard waait, verspreidt dat zich overal in de straten. De oplossing is simpel: een gele papiercontainer net als in buurgemeenten Beerse, Lille en Rijkevorsel.”

Afvalophaling evalueren

Dat idee kan op lokale Facebookgroepen op steun rekenen. Daarom wil Van Boxel het voorstel opnieuw op tafel leggen bij het gemeentebestuur. Volgens Patho gebeurt de huidige ophaling vlot. “Enkel bij hevige regenval moeten onze diensten al eens smurrie opruimen. Rondvliegend papier is vervelend, maar zou eigenlijk niet kunnen wanner het papier op de gevraagde manier wordt aangeboden: samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige kartonnen doos.”

Op het voorstel reageert de milieuschepen dat IGEAN reeds in de vorige legislatuur de mogelijkheden van containers voor papier- en krantenophaling onderzocht heeft. “Dat proefproject werd positief geëvalueerd, waardoor IGEAN het gebruik van (gele) containers structureel aan haar gemeenten aanbiedt. Het gemeentebestuur van Malle heeft in het voorjaar van 2019 aangegeven geïnteresseerd te zijn in dit aanbod, maar wou het toen koppelen aan de inrichting van een nieuw recyclagepark. Dat blijft onze intentie: in aanloop van een nieuw recyclagepark zullen we alle vormen van afvalophaling evalueren.”

Prijskaartje

Wel duidt Patho nog op het prijskaartje van papiercontainers. “Het (gratis) ter beschikking stellen van papiercontainers kost heel wat geld aan de gemeente en de belastingbetaler. Per container mag je ongeveer op 32 euro rekenen. De ophaling blijft net zoals vandaag wel gratis”, zegt hij.

Van Boxel beseft dat er aan een dergelijk project een kostprijs verbonden is, maar de investering zou zichzelf terugverdienen. “Uit navraag bij buurgemeenten in Rijkevorsel en Beerse blijkt dat de papierophaling sneller en dus goedkoper verloopt. De investeringskost voor de aankoop van deze containers door de overheid - namelijk de gemeente en de intercommunale - wordt dus snel terugverdiend en hoeft niet verhaal te worden op de belastingbetaler.”