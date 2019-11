Snoepwinkeltje ‘Den bollenwinkel’ opent zijn deuren: “Schoonzus was terminaal en moedigde mij aan om voor mijn droom te gaan!” Ewoud Meeusen en Toon Verheijen

15 november 2019

13u45 0 Malle Vandaag opent Heidi Vissenberg (43) haar eigen zaak ‘Den bollenwinkel’ om 16u in de Leemstraat in Westmalle. Een wereld van chocoladen figuurtjes, artisanale vissenkoekjes krijgt vorm in een authentieke sfeer. Voor Heidi is het een droom die uitkomt: “Toen mijn schoonzus Ilse terminaal werd, moedigde ze me aan om eindelijk een eigen snoepwinkel te beginnen.”

Cadeaupakketten en snoeptaarten

De etalage van ‘Den bollenwinkel’ geeft onmiddellijk het gevoel dat je ogen tekort komt. Een belangrijk onderdeel van het gamma is chocolade: grote en kleine figuurtjes, maar ook diverse soorten pralines. Heidi heeft dan ook al tien jaar ervaring met de chocoladesector. Maar ook de kleurrijke snoepjes vallen op: “De kinderen zijn hier zeker welkom voor een zakje zuurtjes te komen halen”, vertelt Heidi. ‘Den bollenwinkel’ heeft meer te bieden dan chocolade, koekjes en snoepgoed: “Wij zetten ook in op cadeaupakketten met trappistenbier van Westmalle en wijn. Wie fan is van praline- of snoeptaarten is bij ‘Den bollenwinkel’ aan het juiste adres”, legt Heidi uit. Voor de eindejaarsfeestdagen en Pasen wil Heidi ook samenwerken met bedrijven.

Authentiek interieur

Door het authentieke interieur lijkt het alsof de tijd in ‘Den bollenwinkel’ heeft stilgestaan. De witte tafeltjes tegen de muur, de snoepjesbokalen, de decoratie en de blikken dozen komen uit de kringloopwinkel: “Achter die prachtige stukken schuilt steeds een mooi verhaal”, vertelt Heidi. Midden augustus begon Heidi met de werken aan haar charmante winkeltje: “Ik heb een cursus gevolgd om de deur en de toog helemaal zelf te lassen.” Heidi volgde Etalage & Standenbouw aan Sint-Maria in Borgerhout: “Wij verkopen daarom ook decoratiestukken.”

Een droom wordt werkelijkheid

Heidi droomde al veel langer van een eigen snoepwinkeltje. Vijftien jaar geleden wilde ze ook een winkeltje overnemen in Herentals, maar dat ging door omstandigheden niet door. Afgelopen jaar kwamen haar plannen in een stroomversnelling. In januari werd haar schoonzus Ilse terminaal ziek: “Bij ziekenhuisbezoeken hebben wij heel veel met elkaar gebabbeld. Ilse besefte dat ze geen kans meer zou hebben om haar dromen waar te maken. Ze moedigde me aan dat ik dat wél zou doen”, vertelt Heidi geëmotioneerd.

In het midden van de maand augustus begon Heidi met hulp van haar familie en kameraden aan haar project. Op 9 september 2019 blies schoonzus Ilse haar laatste adem uit: “Als je zoiets meemaakt, heb je wel een andere kijk op het leven. Twee maanden na het wegvallen van Ilse heb ik eindelijk mijn droom kunnen waarmaken dankzij een heleboel warme mensen om me heen”, besluit Heidi.