Sinterklaas bezoekt De Horizon... met brandweerwagen Ewoud Meeusen

04 december 2019

09u52 0 Malle Woensdagochtend hebben Sinterklaas en zijn zwarte pieten de gemeentelijke basisschool De Horizon in Westmalle bezocht. Vol ongeduld stonden de kinderen te wachten op de aankomst van de goedheiligman uit Spanje. Hij arriveerde in een brandweerwagentje: “Dat vond ik heel leuk”, vertelt Clyde (7) uit het tweede leerjaar.

De Horizon had via e-mail aangekondigd dat Sinterklaas met de helikopter zou arriveren: “Die moest echter een noodlanding maken omdat de benzine op was”, vertelt juffrouw Marina van het tweede leerjaar. Ook Clyde was verbaasd: “Ik dacht dat de Sint met vliegpiet zou aankomen.” Sinterklaas en zijn zwarte pieten werden hartelijk onthaald met tekeningen, vlaggetjes en geknutselde kroontjes. De pieten waren dankbaar daarvoor en beloonden de kinderen met snoepgoed.