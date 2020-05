Sint-Jobbaan krijgt tractorsluis op de grens van Brecht en Westmalle emz

04 mei 2020

17u57 2 Malle De gemeente Malle zal in samenwerking met de gemeente Brecht een tractorsluis plaatsen op de Sint-Jobbaan ter hoogte van de gemeentegrens een tractorsluis aan te leggen. Daardoor is de doorgang van weg in beheer van de gemeente enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en landbouwers. Zo wordt sluipverkeer dat passeert aan te hoge snelheden geweerd.

Een gedeelte van de Sint-Jobbaan vanaf de Geuzenstraat in Westmalle tot aan de Abdijlaan in Brecht is onverhard. Dat zorgt voor veel onderhoud en bij droogt voor stofhinder. Daarenboven is er geen straatverlichting. Op dat stuk liet de gemeente Malle een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur invoeren. Dat wordt echter niet altijd gerespecteerd door sluipverkeer van en naar Brecht.

Tractorsluis

Om dat probleem op te lossen wil de gemeente Malle een tractorsluis aanleggen aan de gemeentegrens met Brecht. Dat verhindert de doorgang van personenwagens. Bij de verkeersmaatregel zou ook een duidelijke signalisatie en openbare verlichting aangebracht worden. Dat idee kan op goedkeuring rekenen bij Lokale Politie Voorkempen en gemeente Brecht. Door de aanleg van de tractorsluis blijft bedevaartsoord Drieboomkensberg met voertuigen enkel bereikbaar voor wie vanuit Westmalle komt.