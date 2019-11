Sint-Jan Berchmanscollege zingt en danst voor Rode Neuzen Ewoud Meeusen

09u36 16 Malle Op dinsdagmiddag 12 november organiseerden twaalf zesdejaars van het Sint-Jan Berchmanscollege een originele Rode Neuzenactie. In een wervende talentshow gaven de leerkrachten het beste van zichzelf. De opbrengst wordt geïnvesteerd om het mentale, sociale en fysieke welzijn van de leerlingen te bevorderen: “Leerlingen moeten op school zichzelf kunnen zijn en zich mentaal goed voelen”, vertelt Lies Geboes, een van de leerkrachten die de zesdejaars bij de Rode Neuzenacties ondersteunt.

Leerkrachten, leerlingen en directie verzamelden zich dinsdagmiddag aan de speelplaats van de eerste graad. Daar streden verschillende leerkrachten op het podium voor de titel van ‘Rode Neuzenkampioen 2019-2020'. Alles werd uit de kast gehaald om de overwinning in de wacht te slepen: van een disconummer van de Bee Gees tot beklijvende gedichten. Het publiek zong en danste mee. Daarna kon iedereen op zijn lievelingsoptreden stemmen door centjes te stoppen in de collectebus van zijn favoriet.

Het Rode Neuzenteam van twaalf zesdejaars en begeleidende leerkrachten kon heel wat leerkrachten overtuigen tot creatieve optredens. Volgens Lies Geboes namen ze deel vanuit eenzelfde beweegreden: “Het mentale welzijn van jongeren is een aandachtspunt in deze met sociale media gevulde maatschappij. Ook de druk die de leerlingen ervaren om school en daarbuiten is enorm.” Dinsdagmiddag was alvast voor iedereen op Sint-Jan een middag van mentaal welbevinden.